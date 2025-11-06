Secciones
DeportesFútbol

Los árbitros de la fecha 15 del Clausura: Ramírez, confirmado para el superclásico, y un VAR polémico en Atlético-Godoy Cruz

Sebastián Zunino fue designado para dirigir un duelo en el que el "Decano" se juega su futuro.

DESGINADO. Zunino será el juez principal en Atlético-Godoy Cruz. El duelo es crucial para ambos equipos. DESGINADO. Zunino será el juez principal en Atlético-Godoy Cruz. El duelo es crucial para ambos equipos.
Hace 24 Min

Este domingo se jugarán dos partidos que concentrarán la mirada del mundo futbolero en Tucumán: Atlético recibirá a Godoy Cruz, en un duelo crucial por la permanencia y, antes, se disputará el superclásico entre Boca y River. Y, como suele ocurrir en tiempos de lupa permanente sobre el arbitraje, las designaciones no pasaron desapercibidas.

Ratificado para el superclásico pese a críticas

Desde las 16.30, en La Bombonera, el encargado de impartir justicia será Nicolás Ramírez, tal como ya se venía deslizando en los pasillos de AFA. El dato llamativo es que su confirmación llega en medio del ruido que dejó su actuación en la final de la Copa Argentina, en donde la conducción arbitral quedó cuestionada por algunas decisiones y situaciones del juego.

Pese a ello y a la presión mediática que se generó después de la final que ganó Independiente Rivadavia, el cuerpo arbitral mantuvo el plan original y Ramírez será quien lleve el silbato en el partido más caliente del país.

Lo acompañarán: Juan Belatti (asistente 1), Pablo González (asistente 2), Pablo Giménez, (cuarto árbitro), Héctor Paletta (VAR) y Sebastián Habib (AVAR).

Además del juez principal, también habrá atención especial sobre el VAR. Paletta es uno de los más experimentados del país, pero también arrastra varios episodios de alto perfil que terminaron en polémica, por lo que el trabajo en cabina será parte de la lupa.

El VAR de Atlético–Godoy Cruz, en la mira

Para el duelo entre el "Decano" y el "Tomba", desde las 21.30 en el Monumental, el árbitro principal será Sebastián Zunino. Sin embargo, el foco estará puesto en la tecnología.

El VAR será José Carreras, un nombre abonado a las polémicas. Su presencia ya generó algo de revuelo entre los fanáticos de Atlético, quienes saben que el partido es crucial para el futuro futbolístico del equipo que dirige Hugo Colace.

La terna completa será: Zunino, Facundo Rodríguez (asistente 1), Ariel Scime (asistente 1), Francisco Acosta (cuarto árbitro), José Carreras (VAR) y Adrián Delbarba (AVAR). 

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsSan Miguel de TucumánClub Deportivo Godoy CruzLiga Profesional de FútbolHugo ColaceTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas
1

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural
2

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita
3

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River
4

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos
5

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario
6

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario

Más Noticias
Se viene una jornada decisiva: los horarios de este jueves en el WTA 125 de Tucumán

Se viene una jornada decisiva: los horarios de este jueves en el WTA 125 de Tucumán

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Agenda de TV: Argentina-Túnez por el Mundial Sub 17 y toda la Europa League

Agenda de TV: Argentina-Túnez por el Mundial Sub 17 y toda la Europa League

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Comentarios