Los árbitros de la fecha 15 del Clausura: Ramírez, confirmado para el superclásico, y un VAR polémico en Atlético-Godoy Cruz

Este domingo se jugarán dos partidos que concentrarán la mirada del mundo futbolero en Tucumán: Atlético recibirá a Godoy Cruz, en un duelo crucial por la permanencia y, antes, se disputará el superclásico entre Boca y River. Y, como suele ocurrir en tiempos de lupa permanente sobre el arbitraje, las designaciones no pasaron desapercibidas.
Ratificado para el superclásico pese a críticas
Desde las 16.30, en La Bombonera, el encargado de impartir justicia será Nicolás Ramírez, tal como ya se venía deslizando en los pasillos de AFA. El dato llamativo es que su confirmación llega en medio del ruido que dejó su actuación en la final de la Copa Argentina, en donde la conducción arbitral quedó cuestionada por algunas decisiones y situaciones del juego.
Pese a ello y a la presión mediática que se generó después de la final que ganó Independiente Rivadavia, el cuerpo arbitral mantuvo el plan original y Ramírez será quien lleve el silbato en el partido más caliente del país.
Lo acompañarán: Juan Belatti (asistente 1), Pablo González (asistente 2), Pablo Giménez, (cuarto árbitro), Héctor Paletta (VAR) y Sebastián Habib (AVAR).
Además del juez principal, también habrá atención especial sobre el VAR. Paletta es uno de los más experimentados del país, pero también arrastra varios episodios de alto perfil que terminaron en polémica, por lo que el trabajo en cabina será parte de la lupa.
El VAR de Atlético–Godoy Cruz, en la mira
Para el duelo entre el "Decano" y el "Tomba", desde las 21.30 en el Monumental, el árbitro principal será Sebastián Zunino. Sin embargo, el foco estará puesto en la tecnología.
El VAR será José Carreras, un nombre abonado a las polémicas. Su presencia ya generó algo de revuelo entre los fanáticos de Atlético, quienes saben que el partido es crucial para el futuro futbolístico del equipo que dirige Hugo Colace.
La terna completa será: Zunino, Facundo Rodríguez (asistente 1), Ariel Scime (asistente 1), Francisco Acosta (cuarto árbitro), José Carreras (VAR) y Adrián Delbarba (AVAR).