Los árbitros de la fecha 15 del Clausura: Ramírez, confirmado para el superclásico, y un VAR polémico en Atlético-Godoy Cruz

Ratificado para el superclásico pese a críticas

Desde las 16.30, en La Bombonera, el encargado de impartir justicia será Nicolás Ramírez, tal como ya se venía deslizando en los pasillos de AFA. El dato llamativo es que su confirmación llega en medio del ruido que dejó su actuación en la final de la Copa Argentina, en donde la conducción arbitral quedó cuestionada por algunas decisiones y situaciones del juego.