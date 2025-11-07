Con varias sorpresas y referentes, Colace tendría listo el "11" de Atlético Tucumán para recibir a Godoy Cruz

Atlético Tucumán tendrá la gran cita del año este domingo. Desde las 21:30, los dirigidos por Hugo Colace enfrentarán a Godoy Cruz en un partido clave por la permanencia en la Liga Profesional. En caso de volver a la victoria, el "Decano" se aseguraría disputar otro año en Primera.
Por ese motivo, el DT planea meter mano en el “11” inicial y se inclinaría por incluir a varios referentes del plantel. En defensa, los cambios son obligados: Miguel Brizuela reemplazará a Ignacio Galván (suspendido tres fechas por su expulsión en Avellaneda), mientras que Gianluca Ferrari ingresará en lugar del también sancionado Clever Ferreira. Con Maximiliano Villa aún en recuperación de una fascitis plantar, Damián Martínez volverá a ser titular y completará la línea del fondo.
En el mediocampo aparecen las principales novedades. El capitán Guillermo Acosta reemplazaría a Kevin Ortiz, suspendido por acumulación de amarillas, y será titular por primera vez en el torneo. Adrián Sánchez dejaría el carril derecho para formar el eje central junto al tucumano.
Por derecha reaparecería Renzo Tesuri, quien regresará al Monumental “José Fierro” después de 280 días de espera. El volante ya se encuentra recuperado de su lesión y está a disposición del cuerpo técnico. Así, Nicolás Laméndola volvería al equipo tras cumplir su suspensión ante Independiente y ocuparía el carril izquierdo.
En la zona ofensiva persisten las dudas. Leandro Díaz arrastra una molestia muscular y su presencia no está garantizada. En caso de no llegar en forma, Ramiro Ruiz Rodríguez se movería desde la banda al ataque y compartiría dupla con Mateo Bajamich.
Por el momento, mientras se define el equipo, el plantel trabaja en el complejo Ojo de Agua con sesiones de gimnasio y ejercicios en espacios reducidos.