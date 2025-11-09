“La Inimitable” y un banderazo en apoyo al plantel de Atlético Tucumán, antes de un duelo crucial

“El domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar”. La frase retumbó una y otra vez en las tribunas del estadio Monumental “José Fierro”, donde más de 500 hinchas de Atlético Tucumán protagonizaron un banderazo en apoyo al plantel, a horas del trascendental duelo ante Godoy Cruz.

La convocatoria fue organizada por “La Inimitable”, la barra oficial del club, y se realizó en la tribuna de calle Chile, desde temprano en la mañana.

Con bombos, trompetas y redoblantes, los simpatizantes decoraron el sector con banderas de distintas dimensiones y un clima que recordó a los días de partido. Entre cánticos y camisetas celeste y blanca, el sentimiento “Decano” volvió a hacerse notar en su máxima expresión.

Trabajos regenerativos

Mientras tanto, en el campo de juego, el entrenador Hugo Colace y su cuerpo técnico llevaban adelante la última práctica previa al choque con los mendocinos. La jornada fue liviana: solo hubo movimientos regenerativos, ya que las cuestiones tácticas se habían trabajado entre el jueves y el viernes.

Al finalizar el entrenamiento, los futbolistas se acercaron al alambrado para escuchar a los hinchas. Gustavo González, uno de los referentes de “La Inimitable”, tomó la palabra en representación de todos. Trascendió que les hizo llegar el apoyo. El silencio respetuoso de los jugadores dio paso a un aplauso compartido que selló el encuentro con un mensaje de aliento mutuo.

Luego del banderazo, el plantel se retiró rumbo a los vestuarios y, ya vestidos para la concentración, emprendieron viaje hacia el hotel Sheraton, donde almorzaron y quedaron a la espera del compromiso.

Varios futbolistas aprovecharon para tomarse fotos con los hinchas que los esperaron sobre calle 25 de Mayo. También se hizo presente el presidente del club, Mario Leito, que acompañó de cerca la jornada.

El viaje de la Reserva

Por otra parte, la delegación de la división Reserva viajará esta noche, luego del encuentro ante Godoy Cruz, rumbo a Santa Fe. El equipo dirigido por Andrés Jemio enfrentará el martes, desde las 16, a Unión por los octavos de final del Torneo Clausura de la Copa Proyección, con plantel completo y la ilusión intacta.