Se reactivó la discusión por la reforma política: cuáles son los principales ejes en debate

Con los legisladores de la Capital, el vicegobernador Miguel Acevedo terminó ayer la ronda de reuniones que tenía previstas con referentes del oficialismo de toda la provincia respecto a la reforma electoral y política. La intención es tratar de consensuar internamente lo más posible antes de abrir el debate con los espacios opositores y otros sectores de la sociedad civil. El titular del Poder Legislativo quiere llegar a fin de año con los cambios definidos.
Los resultados de los comicios nacionales en Tucumán, sin embargo, también fueron parte de lo que se abordó en estos tres encuentros que se desarrollaron entre el martes y el jueves. Aseguran que el tenor de las palabras varió según el territorio que representan los parlamentarios y la vinculación con los ejecutivos municipales. Aunque se cosecharon más de 50 puntos en la provincia, quedó el sabor amargo de que esa tercera banca “se escapó” porque algunos compañeros no se esforzaron lo suficiente.
En lo que respecta a la reforma, parlamentarios coincidieron en que la mayor resistencia interna se encuentra en las secciones Este y Oeste. Hay caciques de peso que se mantienen muy reticentes a modificar el sistema de votación. Las realidades del interior difieren de lo que respecta a la Capital, donde la gran mayoría de los legisladores se expresaron de acuerdo con los cambios que propone el vice.
Avanzar con los cambios
Acevedo recibió ayer por la mañana en su despacho a Carolina Vargas Aignasse, Mario Leito, Hugo Ledesma, Gerónimo Vargas Aignasse, Gabriel Yedlin, Christian Rodríguez, Alejandro Figueroa, Tulio Caponio y Ernesto Gómez Gómez Rossi. Al finalizar, anunció que las reuniones continuarán la semana próxima, primero con el bloque Justicialista y luego con la oposición.
“Una elección no es un tema menor; un sistema de votación define cómo los ciudadanos eligen a sus representantes. Por eso queremos hacerlo con responsabilidad y consenso. Tal vez no logremos la versión óptima, pero sí un avance importante para mejorar el sistema electoral de Tucumán”, declaró el santafecino luego de la reunión.
Son al menos cuatro los ejes principales que se vislumbran en el camino de la reforma que se comprometió a sancionar Acevedo antes de que finalice 2025. Los dos que son medulares y generan mayor debate y resistencia son pasar de la boleta partidaria a un sistema más ordenado, y la reducción de las listas colectoras. La eliminación no es algo posible por vía legislativa dado que la posibilidad de hacer acuerdos tiene rango constitucional.
Parlamentarios peronistas sostienen que los cambios en el sistema de acoples casi no tendrían resistencia en la Capital; incluso, mencionaron que terminan siendo una complicación en esta sección. Distinto es lo que sucede en el interior, donde llegaron a encontrarse más de 60 boletas de candidatos en las elecciones provinciales de 2023. Por esto, aunque haya coincidencias en que se deben reducir los acoples, la cantidad es otro punto de debate. Algunos peronistas consideran que deben permitir -de piso- la misma cantidad de bancas en juego por sección. Otros opinaron que debería ser el doble. En la oposición, en tanto, hay proyectos para un máximo de cinco y otros por un tope de dos.
En papel, pero no única
La herramienta de votación es otro tema a consensuar. Comentan que para el vicegobernador y una mayoría de legisladores oficialistas pica en punta la Boleta Electrónica de Papel (BEP), un sistema que permite elegir en una pantalla -sin conexión a internet- a los candidatos e imprimir la selección en un soporte físico. Hay quienes presentan férrea resistencia a esta posibilidad, pero otros consideran que puede ser una alternativa válida para no tener que disminuir tanto la cantidad de acoples.
Entre quienes tienen una mirada más amplia de la situación, entienden que la experiencia positiva que hubo en las elecciones legislativas con la Boleta Única de Papel (BUP), con un sistema más ordenado, limpio y veloz -para votar y para conocer los resultados-, de algún modo mete presión al sistema tucumano. Consideran que tendría un impacto negativo en la sociedad sostener la boleta partidaria con ese antecedente. Sin embargo, también opinaron que implementar la BUP sería muy complejo por la cantidad de listas y cargos a elegir.
Paridad y doble candidaturas
La implementación de la ley de paridad de género que rige a nivel nacional es otro de los cambios que se implementarían en esta reforma política. Tucumán es una de las tres provincias argentinas que aún no cuentan con una ley de este tipo, junto con Tierra del Fuego y Corrientes. Hay proyectos presentados por legisladoras oficialistas en ese sentido, y habría un consenso generalizado para darle luz verde a esta modificación.
La eliminación de las dobles candidaturas es otro de los ejes que toma fuerza dentro del oficialismo. Ocurre que esta posibilidad de postularse en simultáneo para gobernador y legislador; o intendente y concejal, por ejemplo, es algo que utiliza mayormente la oposición. Dentro del peronismo son muy pocos los que hacen uso de esa posibilidad, por lo que no habría obstáculos para limitarlo.
Hay otras propuestas que serán analizadas, como la posibilidad de otorgar puntaje docente a quienes se desempeñen como autoridades de mesa o la de poner mayores restricciones a los partidos políticos que quieran participar como acoples en los comicios provinciales. Esos y otros proyectos más serán considerados en las próximas semanas, pero no suenan como prioritarios por el momento.
VOCES TRAS EL ENCUENTRO
Convicción de avanzar
La legisladora Carolina Vargas Aignasse valoró el espacio de trabajo. “La convicción de avanzar con la reforma está. El vicegobernador nos convocó con ese propósito, y buscamos que el proyecto final sea fruto del consenso entre todos los espacios representados en la Cámara”, dijo la ex ministra. Ella es la principal impulsora de que se otorgue puntaje docente a quienes se desempeñen como autoridades de mesa.
Respaldo en las urnas
El legislador Gerónimo Vargas Aignasse hizo referencia al desempeño electoral del oficialismo en la Capital durante los comicios de octubre. “El peronismo realizó una gran elección, superando el 40% de los votos y mejorando 10 puntos respecto de 2021. Ese crecimiento refleja el trabajo de la dirigencia y la coordinación política del vicegobernador”, sostuvo. Subrayó que los resultados electorales reflejan “el respaldo de la ciudadanía a un modelo de gestión provincial ordenado, con equilibrio fiscal, institucionalidad y mejoras en materia de seguridad”. “El mejor aparato es la gestión. Los tucumanos acompañaron al gobernador Osvaldo Jaldo y al vicegobernador Miguel Acevedo porque reconocen una conducción que prioriza la estabilidad, la obra pública y el desarrollo”, concluyó.
“Que Catalán espere a ser gobierno para definir leyes”
El legislador taficeño Roque Tobías Álvarez participó el miércoles de la reunión con Acevedo. Ante los micrófonos de LG Play, se refirió hoy a la reforma electoral. “Nosotros escucharemos a todas las partes. Cuando estén en el recinto los legisladores se verá”, declaró. El presidente del bloque Justicialista respondió a los dichos de Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza Tucumán, quien reclamó la eliminación o que haya un máximo de dos acoples por partido. “Catalán que espere ser gobierno para definir las leyes A mí me gustaría que algunas leyes que se dan a nivel nacional no sean como salen, pero para eso han ganado y gobiernan”, expuso.