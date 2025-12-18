Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

El diputado de Unión por la Patria, Pablo Yedlin, cuestionó el contenido del Presupuesto 2026 y advirtió sobre sus consecuencias estructurales al sostener que se pone en riesgo un modelo de país basado en la movilidad social y el acceso a derechos como la salud y la educación pública. “En las bases de este presupuesto también se va en contra de la industria, lo dicen las 20.000 pymes que cerraron en la Argentina y los más de 250.000 empleos privados registrados que la Argentina perdió en estos años de gobierno de Javier Milei”. Luego, exhortó a sus colegas: “Si no vamos a votar en contra del artículo 30 y del artículo 75, entonces tendremos que votar en contra del capítulo 2 y del capítulo 11 y con eso solucionamos el problema”.