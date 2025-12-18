Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

En el debate por el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, los legisladores tucumanos expusieron posturas enfrentadas sobre el rol del Estado, el equilibrio fiscal y el impacto social del proyecto impulsado por el Gobierno nacional.
El diputado de Unión por la Patria, Pablo Yedlin, cuestionó el contenido del Presupuesto 2026 y advirtió sobre sus consecuencias estructurales al sostener que se pone en riesgo un modelo de país basado en la movilidad social y el acceso a derechos como la salud y la educación pública. “En las bases de este presupuesto también se va en contra de la industria, lo dicen las 20.000 pymes que cerraron en la Argentina y los más de 250.000 empleos privados registrados que la Argentina perdió en estos años de gobierno de Javier Milei”. Luego, exhortó a sus colegas: “Si no vamos a votar en contra del artículo 30 y del artículo 75, entonces tendremos que votar en contra del capítulo 2 y del capítulo 11 y con eso solucionamos el problema”.
Otros legisladores del Partido Justicialista fueron consultados por este diario sobre su posición en el debate del Presupuesto, pero hasta el cierre de esta edición no respondieron.
“Un Estado eficiente”
Desde el oficialismo, Gerardo Huesen defendió el Presupuesto como un quiebre con las gestiones anteriores y una oportunidad para ordenar las cuentas públicas. “Durante años en esta cámara se aprobaron presupuestos que eran absolutamente inviables, alejados de los argentinos de bien”, sostuvo. Destacó que las partidas previstas para jubilaciones y universidades, y afirmó que se trata de un presupuesto “con más orden, menos privilegios y más libertad”.
Mariano Campero centró su discurso en la necesidad de recuperar la confianza interna y externa. Aseguró que el Presupuesto 2026 representa “un punto de inflexión” y subrayó como ejes el crecimiento del PIB y el equilibrio fiscal. Frente a las críticas, afirmó que “arriba del 80% de nuestros recursos van a ser destinados al capital humano” y consideró que la aprobación del proyecto permitirá consolidar un rumbo económico distinto.
La diputada Soledad Molinuevo definió la iniciativa como el primer presupuesto plenamente alineado con la gestión de Javier Milei y destacó la reducción del gasto público y los “candados” contra aumentos discrecionales. Señaló que “el equilibrio fiscal es clave para evitar crisis recurrentes” y sostuvo que un superávit primario permitirá generar condiciones de crecimiento sostenible.