Hay cuatro aprehendidos por el fatal tiroteo en la Costanera Sur

El Ministerio Público Fiscal investiga las causas de una violenta balacera producida el martes a la noche en la Costanera Sur, que le costó la vida a un joven de 22 años y dejó múltiples heridos. Hasta el momento hay cuatro aprehendidos, tres de ellos miembros del clan Nassif, a quienes se le formularían cargos durante la jornada de hoy.
El violento episodio ocurrió el martes alrededor de las 14.30 en la intersección de las calles Yamandú Rodríguez y Haití. Según indicaron fuentes policiales, el conflicto se habría iniciado cuando Carlos José Nassif circulaba a bordo de su motocicleta junto a familiares y un menor de edad, y habría colisionado accidentalmente a un niño que jugaba en la vía pública.
La situación derivó en un enfrentamiento de gran magnitud entre dos grupos familiares, identificados como las familias Gómez y Luna por un lado, y la familia Nasiff por el otro.
Durante la gresca, ambas partes habrían efectuado múltiples disparos con armas de fuego, además de agresiones físicas con armas blancas, lo que provocó graves lesiones en los involucrados.
Al menos cuatro personas de 22, 24, 36 y 43 años tuvieron que ser ingresadas al Hospital Centro de Salud para recibir atención médica urgente. Entre las víctimas se encontraba Exequiel Martín Gómez (22), quien falleció luego de una intervención quirúrgica tras sufrir múltiples heridas de arma de fuego en la cadera y el abdomen.
Personal de la División de Homicidios, dirigidos por Susana Montero y Leonardo Robles, realizaron un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, tomaron declaraciones a los vecinos y testigos del altercado y así lograron identificar a los principales sospechosos. Por orden del titular de la Fiscalía de Homicidios I, Pedro Gallo, se dispuso la aprehensión de Carlos “Yapu” Álvarez (21), Juan José Nassif (36), Carlos José Nassif (32) y Luis Fernando Páez (20).
Narcomenudeo
Los Nassif son integrantes del clan Nassif, cuyos líderes fueron detenidos, procesados y condenados por ser responsables de una amplia red de narcomenudeo en la Costanera, Villa 9 de Julio, Alderetes y Banda del Río Salí.
Alejandro Nassif, acusado de ser proveedor de drogas de quioscos de Bella Vista, Monteros, Concepción, Aguilares y Termas de Río Hondo, es primo de los detenidos. El sospechoso se encuentra prófugo desde hace dos semanas. El Gobierno ofreció una recompensa de $10 millones para la persona que entregue datos que ayuden a dar con él. Es la primera vez que un ofrecimiento de estas características no tiene los resultados esperados. La Provincia había ofrecido $30 millones por Facundo Ale y por David “Petiso David” Lobo y a los pocos minutos de hacerse público el ofrecimiento, ambos se entregaron.
Los investigadores sostienen que lo sucedido en la Costanera es una prueba de porqué nadie acepta dar información. “De una discusión por un incidente de tránsito terminó en una intensa balacera. Habla del poder de fuego y el terror que generan estos grupos”, indicó un pesquisa.
La causa fue caratulada provisoriamente como homicidio simple. Durante la jornada de hoy el fiscal, acompañado por el auxiliar de fiscal Lucas Maggio, le formularían cargos a los aprehendidos y solicitarían medidas de coerción en su contra.