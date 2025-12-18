Hay cuatro aprehendidos por el fatal tiroteo en la Costanera Sur

Alejandro Nassif, acusado de ser proveedor de drogas de quioscos de Bella Vista, Monteros, Concepción, Aguilares y Termas de Río Hondo, es primo de los detenidos. El sospechoso se encuentra prófugo desde hace dos semanas. El Gobierno ofreció una recompensa de $10 millones para la persona que entregue datos que ayuden a dar con él. Es la primera vez que un ofrecimiento de estas características no tiene los resultados esperados. La Provincia había ofrecido $30 millones por Facundo Ale y por David “Petiso David” Lobo y a los pocos minutos de hacerse público el ofrecimiento, ambos se entregaron.