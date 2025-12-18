San Miguel de Tucumán: suben un 10% los impuestos con la actualización del Urbano

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán debate hoy en sesión parlamentaria proyectos clave para las cuentas del municipio. Por un lado, los ediles votarán por el Presupuesto 2026, que prevé $349.000 millones de gasto para la administración capitalina; y por el otro, se analizará un incremento del 10% para el valor del Urbano (U), la unidad de medida con la que se calculan los impuestos para los contribuyentes.
El cuerpo parlamentario presidido por Fernando Juri (Peronismo de la Capital) lleva al recinto una veintena de temas. Entre ellos, dos dictámenes de la comisión de Hacienda, que guía el edil oficialista Emiliano Vargas Aignasse, sobre las cuentas públicas municipales.
Cálculo de erogaciones
El proyecto de Presupuesto municipal presentado por la intendenta, Rossana Chahla, proyecta erogaciones por $349.000 millones para el año que viene, cifra que representa un incremento del 10% frente al presupuesto vigente, de $317.000 millones.
La oficina a la que más fondos se le destinan (un 26%) es Ambiente y Desarrollo Sustentable, que dirige Julieta Migliavacca, con unos $92.500 millones. Le sigue Obras Públicas, a cargo de Luis Lobo Chaklian, con $73.500 millones (21%); Servicios Públicos, que maneja Luciano Chincarini y recibe un monto de $42.300 millones (12%); y General, que a través de la dirección de Rodrigo Gómez Tortosa manejará $35.300 millones (10%). El resto de reparticiones no supera el 5% del total, a excepción del Concejo Deliberante, al que se le atribuye el 6,18% ($21.615 millones).
Suba impositiva
Junto al dictamen del Presupuesto firmado por la comisión, se aprobó para su tratamiento en el recinto una actualización del valor del Urbano, unidad de medida adoptada para determinar el monto que deben abonar los contribuyentes, responsables, adjudicatarios, concesionarios, permisionarios, usuarios y similares a la Municipalidad capitalina.
El incremento al Urbano se definió siguiendo con el aumento calculado para el Presupuesto, de un 10%. Así, la unidad de medida que tiene un valor de $21 escalará a $23, y de esta manera, se actualizarán todos los montos cubiertos por los contribuyentes, como el pago del Tributo Económico Municipal (TEM) o las Contribuciones que Inciden Sobre los Inmuebles (CISI).
Según lo establece el proyecto presupuestario, en el que ya se contemplaba una actualización de la ordenanza tarifaria, la recaudación prevista para 2026 es de $149.500 millones. En detalle, la estimación de Ingresos Tributarios para el CISI se calcula en $7.500 millones; para el TEM, unos $120.000 millones; en concepto de Contribuciones sobre Obras Nuevas y Mejoras sobre Alumbrado Público (Conmsap), se estima un ingreso anual de $16.500 millones; y por otros tributos (publicidad y propaganda, espectáculos públicos, mercados, entre otros) se proyecta una recaudación de $5.500 millones.
Otros temas
El Concejo Deliberante debatirá además otros proyectos, como los que declaran huéspedes de honor a personalidades destacadas de las II Jornadas Internacionales de Otología y Vestibular, y el que establece la capacitación obligatoria en la temática de prevención de la violencia, manejo de conflictos y derechos humanos para todas las personas que se desempeñen en la función pública municipal en la Dirección Operativa de Tránsito y Patrulla de Protección Ciudadana (PPC).
Además, se tratará una iniciativa sobre crear en el municipio los “Puntos Solidarios Seguros” (PSS), con el fin de articular un sistema público de recepción de donaciones en favor de personas en situación de vulnerabilidad social y económica; y otra sobre la adhesión a la Ley Nacional N° 27.736, “Ley Olimpia”, mediante la cual se incorpora la violencia contra las mujeres en entornos digitales a la Ley Nacional N° 26.485 (Ley de Protección Integral contra las Mujeres).