Secciones
Política

San Miguel de Tucumán: suben un 10% los impuestos con la actualización del Urbano

El Concejo trata hoy el incremento de la unidad de medida dispuesta en la ordenanza tarifaria, junto con el Presupuesto municipal.

EN EL RECINTO. El Concejo sesiona hoy a partir de las 9. EN EL RECINTO. El Concejo sesiona hoy a partir de las 9.
Bárbara Nieva
Por Bárbara Nieva Hace 4 Hs

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán debate hoy en sesión parlamentaria proyectos clave para las cuentas del municipio. Por un lado, los ediles votarán por el Presupuesto 2026, que prevé $349.000 millones de gasto para la administración capitalina; y por el otro, se analizará un incremento del 10% para el valor del Urbano (U), la unidad de medida con la que se calculan los impuestos para los contribuyentes.

El cuerpo parlamentario presidido por Fernando Juri (Peronismo de la Capital) lleva al recinto una veintena de temas. Entre ellos, dos dictámenes de la comisión de Hacienda, que guía el edil oficialista Emiliano Vargas Aignasse, sobre las cuentas públicas municipales.

Cálculo de erogaciones

El proyecto de Presupuesto municipal presentado por la intendenta, Rossana Chahla, proyecta erogaciones por $349.000 millones para el año que viene, cifra que representa un incremento del 10% frente al presupuesto vigente, de $317.000 millones.

El Concejo Deliberante capitalino lanzará en diciembre la actualización del Código de Planeamiento Urbano

El Concejo Deliberante capitalino lanzará en diciembre la actualización del Código de Planeamiento Urbano

La oficina a la que más fondos se le destinan (un 26%) es Ambiente y Desarrollo Sustentable, que dirige Julieta Migliavacca, con unos $92.500 millones. Le sigue Obras Públicas, a cargo de Luis Lobo Chaklian, con $73.500 millones (21%); Servicios Públicos, que maneja Luciano Chincarini y recibe un monto de $42.300 millones (12%); y General, que a través de la dirección de Rodrigo Gómez Tortosa manejará $35.300 millones (10%). El resto de reparticiones no supera el 5% del total, a excepción del Concejo Deliberante, al que se le atribuye el 6,18% ($21.615 millones).

Suba impositiva

Junto al dictamen del Presupuesto firmado por la comisión, se aprobó para su tratamiento en el recinto una actualización del valor del Urbano, unidad de medida adoptada para determinar el monto que deben abonar los contribuyentes, responsables, adjudicatarios, concesionarios, permisionarios, usuarios y similares a la Municipalidad capitalina.

El incremento al Urbano se definió siguiendo con el aumento calculado para el Presupuesto, de un 10%. Así, la unidad de medida que tiene un valor de $21 escalará a $23, y de esta manera, se actualizarán todos los montos cubiertos por los contribuyentes, como el pago del Tributo Económico Municipal (TEM) o las Contribuciones que Inciden Sobre los Inmuebles (CISI).

El Concejo Deliberante capitalino debate mañana el Presupuesto 2026

El Concejo Deliberante capitalino debate mañana el Presupuesto 2026

Según lo establece el proyecto presupuestario, en el que ya se contemplaba una actualización de la ordenanza tarifaria, la recaudación prevista para 2026 es de $149.500 millones. En detalle, la estimación de Ingresos Tributarios para el CISI se calcula en $7.500 millones; para el TEM, unos $120.000 millones; en concepto de Contribuciones sobre Obras Nuevas y Mejoras sobre Alumbrado Público (Conmsap), se estima un ingreso anual de $16.500 millones; y por otros tributos (publicidad y propaganda, espectáculos públicos, mercados, entre otros) se proyecta una recaudación de $5.500 millones.

Otros temas

El Concejo Deliberante debatirá además otros proyectos, como los que declaran huéspedes de honor a personalidades destacadas de las II Jornadas Internacionales de Otología y Vestibular, y el que establece la capacitación obligatoria en la temática de prevención de la violencia, manejo de conflictos y derechos humanos para todas las personas que se desempeñen en la función pública municipal en la Dirección Operativa de Tránsito y Patrulla de Protección Ciudadana (PPC).

Además, se tratará una iniciativa sobre crear en el municipio los “Puntos Solidarios Seguros” (PSS), con el fin de articular un sistema público de recepción de donaciones en favor de personas en situación de vulnerabilidad social y económica; y otra sobre la adhesión a la Ley Nacional N° 27.736, “Ley Olimpia”, mediante la cual se incorpora la violencia contra las mujeres en entornos digitales a la Ley Nacional N° 26.485 (Ley de Protección Integral contra las Mujeres).

Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánConcejo Deliberante de San Miguel de TucumánLuis Lobo ChakliánFernando JuriRossana ChahlaJulieta MigliavaccaLuciano Chincarini
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2025?
1

¿Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2025?

Cinco planes con agua para ganarle al calor en Tucumán este verano
2

Cinco planes con agua para ganarle al calor en Tucumán este verano

La historia de Tatool: el productor tucumano que pasó de vender muebles a crear el sonido de Milo J, Trueno, y Nicki Nicole
3

La historia de Tatool: el productor tucumano que pasó de vender muebles a crear el sonido de Milo J, Trueno, y Nicki Nicole

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027
4

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027

5

El compromiso de difundir los valores del deporte

LA GACETA entrega un papel especial para envolver regalos de Navidad
6

LA GACETA entrega un papel especial para envolver regalos de Navidad

Más Noticias
Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral

Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral

¿Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2025?

¿Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2025?

Kast, de visita en Argentina, fustigó a Venezuela

Kast, de visita en Argentina, fustigó a Venezuela

La magia navideña de “El Cascanueces”

La magia navideña de “El Cascanueces”

“Fiestas para compartir en familia en Gran Amérian Carlos V – Termas de Río Hondo

“Fiestas para compartir en familia en Gran Amérian Carlos V – Termas de Río Hondo

Inmersio: experiencias inmersivas que conectan lo físico y lo digital

Inmersio: experiencias inmersivas que conectan lo físico y lo digital

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Pantallas: un bastión para el periodismo de calidad

Pantallas: un bastión para el periodismo de calidad

Comentarios