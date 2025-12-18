Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral

Los primeros días después de un nacimiento no se parecen a nada de lo que se haya vivido antes. El tiempo se desarma, las noches dejan de tener nombre, el cuerpo de la mujer es atravesado por una experiencia radical y la casa se vuelve un territorio extraño, lleno de silencios nuevos, llantos inesperados y una felicidad que convive con el miedo. En ese umbral frágil, cuando todo está empezando, la ley argentina le dice al padre: dos días.