La reforma política vuelve al centro del debate en Tucumán

El vicegobernador, Miguel Acevedo, retomó sus funciones como presidente de la Legislatura y confirmó que la reforma electoral será uno de los temas prioritarios en la agenda parlamentaria de los próximos meses, en consonancia con los lineamientos definidos por el gobernador Osvaldo Jaldo y el gabinete del Poder Ejecutivo. “Vamos a darle continuidad a ese trabajo. Habíamos entrado en un impasse, pero el Gobernador ratificó que se avanzará en la Legislatura con responsabilidad y participación”, señaló.
El ex ministro indicó que el cuerpo parlamentario continuará analizando distintas alternativas, tomando como base los estudios técnicos y las experiencias observadas en otras jurisdicciones. “Queremos que la reforma salga con el mayor consenso posible, porque modificar una ley electoral no es menor y debe hacerse con la participación de todos los sectores, oficialismo y oposición por igual”, dijo.
Antes de fin de año
El titular del Poder Legislativo sostuvo que la meta es que la reforma pueda debatirse antes de fin de año, para disponer del tiempo necesario de implementación y capacitación. “Si hay una modalidad nueva, necesitamos todo el año que viene para implementarla, capacitar a los partidos y preparar a la ciudadanía. Cambiar un modelo electoral implica aprendizaje y responsabilidad”, afirmó.
La implementación de la Boleta Única de Papel para los comicios nacionales fue muy bien receptado por los distintos espacios políticos y la ciudadanía, lo que “presiona” a hacer modificaciones en el sistema provincial de acoples. No obstante, esos cambios pueden generar fuertes tensiones internas en el PJ dado que hay sectores muy reticentes.