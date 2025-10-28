Secciones
Política

La reforma política vuelve al centro del debate en Tucumán

“Queremos que salga con el mayor consenso posible”, afirmó Acevedo .

Miguel Acevedo Miguel Acevedo
Hace 2 Hs

El vicegobernador, Miguel Acevedo, retomó sus funciones como presidente de la Legislatura y confirmó que la reforma electoral será uno de los temas prioritarios en la agenda parlamentaria de los próximos meses, en consonancia con los lineamientos definidos por el gobernador Osvaldo Jaldo y el gabinete del Poder Ejecutivo. “Vamos a darle continuidad a ese trabajo. Habíamos entrado en un impasse, pero el Gobernador ratificó que se avanzará en la Legislatura con responsabilidad y participación”, señaló.

El ex ministro indicó que el cuerpo parlamentario continuará analizando distintas alternativas, tomando como base los estudios técnicos y las experiencias observadas en otras jurisdicciones. “Queremos que la reforma salga con el mayor consenso posible, porque modificar una ley electoral no es menor y debe hacerse con la participación de todos los sectores, oficialismo y oposición por igual”, dijo.

Antes de fin de año

El titular del Poder Legislativo sostuvo que la meta es que la reforma pueda debatirse antes de fin de año, para disponer del tiempo necesario de implementación y capacitación. “Si hay una modalidad nueva, necesitamos todo el año que viene para implementarla, capacitar a los partidos y preparar a la ciudadanía. Cambiar un modelo electoral implica aprendizaje y responsabilidad”, afirmó.

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

La implementación de la Boleta Única de Papel para los comicios nacionales fue muy bien receptado por los distintos espacios políticos y la ciudadanía, lo que “presiona” a hacer modificaciones en el sistema provincial de acoples. No obstante, esos cambios pueden generar fuertes tensiones internas en el PJ dado que hay sectores muy reticentes.

Temas Elecciones 2025 TucumánOsvaldo JaldoMiguel AcevedoReforma política
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jaldo pidió votar “por los hechos, no por las promesas”

Jaldo pidió votar “por los hechos, no por las promesas”

Jaldo destacó el crecimiento del empleo en Tucumán y llamó a “cuidar la provincia”

Jaldo destacó el crecimiento del empleo en Tucumán y llamó a “cuidar la provincia”

Jaldo recibió el apoyo del espacio de Julio Silman en Alderetes

Jaldo recibió el apoyo del espacio de Julio Silman en Alderetes

Osvaldo Jaldo, tras conocerse los resultados: Los tucumanos concurrieron masivamente a las urnas

Osvaldo Jaldo, tras conocerse los resultados: "Los tucumanos concurrieron masivamente a las urnas"

Jaldo descartó cambios en su gabinete y destacó la gestión económica provincial

Jaldo descartó cambios en su gabinete y destacó la gestión económica provincial

Lo más popular
Efemérides del lunes 27 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
1

Efemérides del lunes 27 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Un buque de guerra estadounidense se intaló en el Caribe
2

Un buque de guerra estadounidense se intaló en el Caribe

El país de América Latina con un ejército que reta a las potencias
3

El país de América Latina con un ejército que reta a las potencias

Trump, en Malasia, busca acuerdos con Xi Jinping y Lula da Silva
4

Trump, en Malasia, busca acuerdos con Xi Jinping y Lula da Silva

El huracán Melissa se cierne sobre Jamaica, y Dominicana envía ayuda en drones con alimentos
5

El huracán Melissa se cierne sobre Jamaica, y Dominicana envía ayuda en drones con alimentos

Un sospechoso por el robo del Louvre iba a salir del país
6

Un sospechoso por el robo del Louvre iba a salir del país

Más Noticias
“¿Dónde tengo que votar para que me gobiernes vos?” y Malaba: los memes virales de los comicios

“¿Dónde tengo que votar para que me gobiernes vos?” y Malaba: los memes virales de los comicios

Tres miradas premiadas: la arquitectura tucumana en Espacio DAR

Tres miradas premiadas: la arquitectura tucumana en Espacio DAR

“Un poco de vida” entre los escombros de Ciudad de Gaza

“Un poco de vida” entre los escombros de Ciudad de Gaza

Cuando la palabra se rompe: el verdadero temblor que sacudió a la gente de Atlético

Cuando la palabra se rompe: el verdadero temblor que sacudió a la gente de Atlético

Un sospechoso por el robo del Louvre iba a salir del país

Un sospechoso por el robo del Louvre iba a salir del país

El huracán Melissa se cierne sobre Jamaica, y Dominicana envía ayuda en drones con alimentos

El huracán Melissa se cierne sobre Jamaica, y Dominicana envía ayuda en drones con alimentos

Trump, en Malasia, busca acuerdos con Xi Jinping y Lula da Silva

Trump, en Malasia, busca acuerdos con Xi Jinping y Lula da Silva

Comentarios