La reforma política vuelve al centro del debate en Tucumán

El vicegobernador, Miguel Acevedo, retomó sus funciones como presidente de la Legislatura y confirmó que la reforma electoral será uno de los temas prioritarios en la agenda parlamentaria de los próximos meses, en consonancia con los lineamientos definidos por el gobernador Osvaldo Jaldo y el gabinete del Poder Ejecutivo. “Vamos a darle continuidad a ese trabajo. Habíamos entrado en un impasse, pero el Gobernador ratificó que se avanzará en la Legislatura con responsabilidad y participación”, señaló.