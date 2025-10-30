Qué temas analiza el PJ para incluir en la reforma electoral

En una entrevista con LG PLAY, el presidente de la Cámara puso énfasis en que no se pueden repetir en las votaciones locales la cantidad de acoples que hubo en 2023. Mencionó que no se pueden eliminar los acoples porque tienen rango constitucional, pero sí limitarlos por ley. “No podemos tener la cantidad de acoples que hemos tenido en las últimas elecciones. Habría que buscar algún parámetro que limite eso. En cuanto a las bancas o los partidos. Eso está en debate y tenemos que ponernos de acuerdo”, dijo.