Secciones
Política

Qué temas analiza el PJ para incluir en la reforma electoral

Acevedo afirmó que su intención es aprobarla antes de Navidad y mencionó la posibilidad de incluir la paridad de género y la boleta electrónica.

SISTEMA PREFERIDO. La Boleta Única de Papel sería la opción en Tucumán. SISTEMA PREFERIDO. La Boleta Única de Papel sería la opción en Tucumán.
Hace 4 Hs

Dando vuelta la página de la votación de medio término, se reforma la actividad institucional a pleno en la Legislatura con el Presupuesto 2026 (ingresaría hoy) y la reforma política y electoral. El vicegobernador Miguel Acevedo se comprometió a avanzar en consensos internos y con la oposición para que las modificaciones se sancionen antes de Navidad y puedan ser implementadas en los comicios provinciales de 2027.

En una entrevista con LG PLAY, el presidente de la Cámara puso énfasis en que no se pueden repetir en las votaciones locales la cantidad de acoples que hubo en 2023. Mencionó que no se pueden eliminar los acoples porque tienen rango constitucional, pero sí limitarlos por ley. “No podemos tener la cantidad de acoples que hemos tenido en las últimas elecciones. Habría que buscar algún parámetro que limite eso. En cuanto a las bancas o los partidos. Eso está en debate y tenemos que ponernos de acuerdo”, dijo.

En cuanto al instrumento de votación, el vicegobernador reconoció que prefiere la boleta electrónica por sobre la Boleta Única de Papel (BUP) que se implementó el domingo pasado en la elección nacional. “Es una boleta superadora, es más positiva. El escrutinio es más fluido y sin probabilidades de error, además de ser más ágil”, remarcó.

“Tenemos que ir por la reforma, dar el primer paso. Quizá no es el que satisfaga a la mayoría, pero hay que dar el primer paso para que esto comience si no estamos parados siempre en el mismo lugar”, desarrolló. A su vez, descartó que se vayan a modificar las secciones electorales.

Consenso

Acevedo afirmó que hay consenso para incluir en la reforma política la eliminación de la doble candidatura (por ejemplo ser candidato a intendente y concejal en simultáneo) y que también se baraja la posibilidad de añadir la paridad de género en vez del cupo femenino como ahora. “Creo que las mujeres tienen que tener una mayor participación”, remarcó.

Falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

Falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

Por último y a título “muy personal”, sin haber conversado con los parlamentarios, la segunda autoridad provincial afirmó que le gustaría reglamentar la movilización de votantes. “El voto es secreto”, remarcó. “A veces está lloviendo, hace mucho calor, y si te dicen ‘te acerco a la escuela’, por qué no?”, expuso.

Temas Elecciones 2025 TucumánMiguel AcevedoBoleta Única de Papel
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El día después: qué opinan los tucumanos sobre el triunfo de Javier Milei y los resultados en Tucumán

El día después: qué opinan los tucumanos sobre el triunfo de Javier Milei y los resultados en Tucumán

Lo más popular
Qué dijo el creador de ChatGPT sobre los efectos de la inteligencia artificial en la salud mental
1

Qué dijo el creador de ChatGPT sobre los efectos de la inteligencia artificial en la salud mental

Jóvenes líderes se reunirán en un foro global: cómo viajar a Madrid con una beca
2

Jóvenes líderes se reunirán en un foro global: cómo viajar a Madrid con una beca

Tucumán Urban Indie: los artistas confirmados y las últimas entradas de la quinta edición
3

Tucumán Urban Indie: los artistas confirmados y las últimas entradas de la quinta edición

Efemérides del miércoles 29 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del miércoles 29 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

La Corte de la Nación confirmó la condena por el crimen de Javier Chocobar
5

La Corte de la Nación confirmó la condena por el crimen de Javier Chocobar

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos
6

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos

Más Noticias
El dolor es memoria en “22 veces Paola Tacacho”

El dolor es memoria en “22 veces Paola Tacacho”

La Libertad ¿Abraza?

La Libertad ¿Abraza?

Argentinos en Jamaica, con temor ante el arribo del huracán Melissa

Argentinos en Jamaica, con temor ante el arribo del huracán Melissa

Comienza hoy el Festival Internacional Cine de las Yungas

Comienza hoy el Festival Internacional Cine de las Yungas

El Palacio de los Deportes espera a Conociendo Rusia

El Palacio de los Deportes espera a Conociendo Rusia

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos

La Corte de la Nación confirmó la condena por el crimen de Javier Chocobar

La Corte de la Nación confirmó la condena por el crimen de Javier Chocobar

Efemérides del miércoles 29 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del miércoles 29 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios