Qué temas analiza el PJ para incluir en la reforma electoral

Dando vuelta la página de la votación de medio término, se reforma la actividad institucional a pleno en la Legislatura con el Presupuesto 2026 (ingresaría hoy) y la reforma política y electoral. El vicegobernador Miguel Acevedo se comprometió a avanzar en consensos internos y con la oposición para que las modificaciones se sancionen antes de Navidad y puedan ser implementadas en los comicios provinciales de 2027.
En una entrevista con LG PLAY, el presidente de la Cámara puso énfasis en que no se pueden repetir en las votaciones locales la cantidad de acoples que hubo en 2023. Mencionó que no se pueden eliminar los acoples porque tienen rango constitucional, pero sí limitarlos por ley. “No podemos tener la cantidad de acoples que hemos tenido en las últimas elecciones. Habría que buscar algún parámetro que limite eso. En cuanto a las bancas o los partidos. Eso está en debate y tenemos que ponernos de acuerdo”, dijo.
En cuanto al instrumento de votación, el vicegobernador reconoció que prefiere la boleta electrónica por sobre la Boleta Única de Papel (BUP) que se implementó el domingo pasado en la elección nacional. “Es una boleta superadora, es más positiva. El escrutinio es más fluido y sin probabilidades de error, además de ser más ágil”, remarcó.
“Tenemos que ir por la reforma, dar el primer paso. Quizá no es el que satisfaga a la mayoría, pero hay que dar el primer paso para que esto comience si no estamos parados siempre en el mismo lugar”, desarrolló. A su vez, descartó que se vayan a modificar las secciones electorales.
Consenso
Acevedo afirmó que hay consenso para incluir en la reforma política la eliminación de la doble candidatura (por ejemplo ser candidato a intendente y concejal en simultáneo) y que también se baraja la posibilidad de añadir la paridad de género en vez del cupo femenino como ahora. “Creo que las mujeres tienen que tener una mayor participación”, remarcó.
Por último y a título “muy personal”, sin haber conversado con los parlamentarios, la segunda autoridad provincial afirmó que le gustaría reglamentar la movilización de votantes. “El voto es secreto”, remarcó. “A veces está lloviendo, hace mucho calor, y si te dicen ‘te acerco a la escuela’, por qué no?”, expuso.