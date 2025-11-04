Acevedo encabezó un encuentro con legisladores para debatir los próximos pasos de la reforma electoral

El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, encabezó hoy una reunión con un grupo de legisladores que anteriormente se desempeñaron como intendentes, con el propósito de abordar los avances en torno a la reforma electoral, uno de los temas centrales de la agenda parlamentaria. El encuentro permitió intercambiar experiencias y analizar los principales desafíos territoriales que implican los distintos modelos de votación en la provincia.