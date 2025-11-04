Secciones
Política

Acevedo encabezó un encuentro con legisladores para debatir los próximos pasos de la reforma electoral

El encuentro permitió intercambiar miradas sobre los desafíos que implica la implementación de nuevos sistemas de votación en el interior provincial, como parte del proceso de modernización electoral.

Acevedo encabezó un encuentro con legisladores para debatir los próximos pasos de la reforma electoral
Hace 1 Hs

El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, encabezó hoy una reunión con un grupo de legisladores que anteriormente se desempeñaron como intendentes, con el propósito de abordar los avances en torno a la reforma electoral, uno de los temas centrales de la agenda parlamentaria. El encuentro permitió intercambiar experiencias y analizar los principales desafíos territoriales que implican los distintos modelos de votación en la provincia.

Participaron el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla (Aguilares); y los legisladores Carlos Najar (Las Talitas), Aldo Salomón (Alderetes), Javier Noguera (Tafí Viejo), Marcelo Herrera (Simoca), Jorge Leal (h) (Burruyacú), Sandra Figueroa (Alberdi), Carlos Gallia (Lules), Alberto Olea, Francisco Serra y Mario Leito (Monteros), Roberto Moreno (Trancas) y Patricia Lizárraga (Famaillá).

Durante el encuentro, Acevedo destacó que la mirada de quienes han gestionado municipios “aporta una visión territorial indispensable para comprender las particularidades de cada región y las condiciones reales para implementar un nuevo sistema electoral en toda la provincia”. En ese sentido, afirmó que el trabajo legislativo “debe nutrirse de esas experiencias locales para construir una ley sólida y representativa de todo Tucumán”.

El Vicegobernador informó que el cronograma de reuniones continuará la próxima semana con los legisladores del interior que no se desempeñaron como intendentes, con el objetivo de incorporar todas las miradas al debate y avanzar hacia un proyecto de carácter integral y plural.

Finalmente, Acevedo señaló que la reforma electoral seguirá siendo tratada como prioridad en la Cámara, donde actualmente se analizan alrededor de nueve proyectos presentados por distintos bloques. “Abordar este debate en tiempos no electorales nos permite hacerlo con responsabilidad y serenidad, y nos da la posibilidad de construir acuerdos amplios para dar a Tucumán una ley fruto del consenso y la reflexión colectiva”, concluyó.

Temas Mario LeitoSergio MansillaAlberto OleaHector Aldo SalomónFrancisco SerraMariano Javier NogueraRaul Roberto MorenoMiguel Acevedo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas
1

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla
2

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada
3

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión
4

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años
5

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

¿Qué necesita Atlético Tucumán para asegurar su permanencia en Primera División?
6

¿Qué necesita Atlético Tucumán para asegurar su permanencia en Primera División?

Más Noticias
Conflicto del transporte: pese al diálogo, se ratificó la suspensión de 150 choferes

Conflicto del transporte: pese al diálogo, se ratificó la suspensión de 150 choferes

Lisandro Catalán se reunió con Karina Milei: Seguiremos trabajando con compromiso por el proyecto

Lisandro Catalán se reunió con Karina Milei: "Seguiremos trabajando con compromiso por el proyecto"

Aetat y UTA ratificaron las suspensiones y pidieron que Chahla intervenga para resolver la crisis del transporte

Aetat y UTA ratificaron las suspensiones y pidieron que Chahla intervenga para resolver la crisis del transporte

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

Jaldo, sobre la crisis en el transporte público: “El diálogo es la única manera de evitar conflictos”

Jaldo, sobre la crisis en el transporte público: “El diálogo es la única manera de evitar conflictos”

Crisis del transporte: al menos tres líneas comenzaron a reducir la circulación de sus colectivos por la ciudad

Crisis del transporte: al menos tres líneas comenzaron a reducir la circulación de sus colectivos por la ciudad

Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto

Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

Comentarios