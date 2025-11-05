Secciones
Política

Miguel Acevedo encabezó una nueva reunión con legisladores del interior por la reforma electoral

El encuentro se realizó como parte del cronograma de trabajo que busca incorporar miradas territoriales al análisis de una de las principales prioridades de la agenda parlamentaria.

Hace 1 Hs

El vicegobernador, Miguel Acevedo, encabezó este miércoles una nueva reunión de trabajo en el marco del debate por la reforma electoral, junto a legisladores y legisladoras de las secciones Este y Oeste de la provincia.

Participaron los legisladores Nancy Bulacio, Carlos Gómez, Roque Argañaraz, Tomás Cobos, Maia Martínez, Paula Galván, Adriana Najar, Roque Tobías Álvarez, Walter Herrera, Sara Lazarte y Leopoldo Rodríguez.

La actividad dio continuidad al ciclo de reuniones iniciado el martes con legisladores que anteriormente ocuparon cargos de intendencia, dentro del proceso de debate y análisis sobre los cambios en el sistema de votación tucumano.

Durante la jornada, Acevedo destacó que cada instancia de trabajo permite “profundizar un debate serio y participativo, en el que los legisladores aportan su experiencia y su mirada territorial sobre los desafíos que implica actualizar nuestro sistema de votación”.

El vicegobernador remarcó que la reforma electoral “no solo es necesaria, sino inevitable, porque los tiempos cambiaron, las formas de participación se transformaron y la ciudadanía exige un sistema más accesible y acorde a esta nueva etapa”.

Asimismo, sostuvo que, como presidente de la Legislatura, su deber es anticiparse a esos cambios, planificar con responsabilidad y “construir una ley que refleje la madurez institucional de Tucumán”.

Finalmente, Acevedo informó que las reuniones continuarán en los próximos días con los legisladores que representan a la Capital, y posteriormente con los bloques de la oposición, con el objetivo de que “todas las voces sean escuchadas y este proceso sea verdaderamente colectivo”.

