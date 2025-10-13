Milei y Trump apuestan a reforzar mañana el nuevo acuerdo

El presidente Javier Milei emprenderá hoy un trascendental viaje a Estados Unidos, cuyo punto culminante será la reunión bilateral que mantendrá con su homólogo, Donald Trump, en la Casa Blanca. La cita, prevista para mañana, busca ratificar y profundizar la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos en un contexto geopolítico de alta tensión.
El titular del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) tiene previsto volar a Washington hoy al mediodía, iniciando así una gira oficial de alto impacto. Este encuentro no solo simboliza la sintonía personal e ideológica que une a ambos líderes, sino que también establece una agenda común que se proyecta desde Balcarce 50 hasta la Casa Blanca.
La confirmación del encuentro en el Salón Oval ha generado gran expectativa, especialmente por el compromiso del presidente Trump, quien volará de regreso desde Egipto exclusivamente para honrar la cita con Milei. A pesar de cualquier posible demora en el horario oficial, un vocero de la administración republicana aseguró que la reunión en el Salón Oval se hará el martes como está previsto.
La comitiva oficial que acompañará a Milei en su arribo a la ciudad de Washington en la noche del lunes es una clara señal de los temas prioritarios en la agenda. La integran figuras clave del Gobierno argentino, incluyendo a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
El equipo económico estará representado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausilli. Su presencia subraya la importancia de los aspectos financieros y comerciales en las conversaciones con la administración estadounidense.
Completando la delegación principal se encuentra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, quienes reflejan la amplitud de los temas a tratar, que van desde la coordinación económica hasta la cooperación en materia de seguridad y la comunicación oficial de los acuerdos.
Además de esta comitiva que parte hoy desde Buenos Aires, ya se encuentran en la capital estadounidense el canciller Gerardo Werthein y el embajador de Argentina en Estados Unidos, Alec Oxenford. Ambos participarán activamente en el encuentro en la Casa Blanca, reforzando el aspecto diplomático de la misión.
El encuentro
El presidente Milei y su delegación se hospedarán en un sitio de privilegio: la histórica Blair House. Esta mansión de ladrillos victorianos, destinada a jefes de Estado en visita oficial y ubicada justo enfrente de la Casa Blanca, en la esquina de Pensilvania Avenue y 17 street, servirá de base para la misión.
El protocolo de la visita a la Casa Blanca es riguroso e incluye una reunión en el icónico Salón Oval, seguida de un almuerzo de trabajo. El formato de la mesa de negociación será de 1+6, con el presidente Milei flanqueado por sus colaboradores más cercanos.
Los seis acompañantes directos del Presidente serán Werthein, Caputo, Bullrich, Karina Milei, Bausilli y Oxenford, un equipo multisectorial que evidencia la naturaleza integral de los temas bilaterales a discutir con Trump.
Cabe destacar la ausencia en esta gira de Guillermo Francos, jefe de Gabinete. Su exclusión se debe a una “relación muy tensa” con un ex enviado especial y amigo del presidente Trump, sumada a recientes declaraciones sobre China que contradijeron al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dejándolo “definitivamente afuera” de esta cumbre.
Negociación
El eje central del acuerdo entre ambos mandatarios reside en la visión compartida respecto a la pugna geopolítica global, con un enfoque en la “guerra frontal con China” que impulsa el presidente republicano. Trump cuenta con Milei para frenar la ofensiva de Xi Jinping en América Latina.
En esta línea, Estados Unidos espera que Argentina adopte medidas drásticas. Entre las expectativas de Trump se incluye la cancelación del swap de U$S 18.500 millones que China mantiene en el Banco Central y el rechazo a la participación de capitales chinos en contratos estratégicos de tecnología, energía, minería y comunicaciones, además de congelar al máximo las relaciones diplomáticas con Beijing.
A cambio de este compromiso con la política exterior estadounidense, la administración Trump ha ofrecido una serie de contraprestaciones clave para la gestión argentina. Estas incluyen la intervención en los mercados para mitigar el “desgaste político permanente” del Gobierno.
Adicionalmente, la Casa Blanca inducirá a las empresas de Estados Unidos a invertir en Argentina y se comprometerá a hacer “todo lo posible” para que Javier Milei logre la reelección presidencial en 2027. Una vez concluido el cónclave de alto nivel en la Casa Blanca, el presidente argentino emprenderá su regreso a Buenos Aires.
Punto x punto
- 01:50 hs - Arribo del Presidente a la Blair House.
- 12 hs - El Presidente Milei arribará a la Casa Blanca, donde saludará a su par norteamericano, Donald Trump, y firmará el libro de honor. Luego mantendrá una reunión con Trump.
- 12:45 hs - Almuerzo de trabajo en honor al Presidente Milei, del que participarán las comitivas argentina y estadounidense.
- 13:45 hs - Despedida al Presidente Milei, a cargo del Presidente Trump
- 17 hs - Participación en la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk (a confirmar).
- Horario a confirmar - Firma del Libro de Visitas de la Blair House y fotografía con el personal de la Casa de Huéspedes.
- 22 hs - Partida del vuelo especial que llevará al Presidente de regreso a la Argentina.
Ansiedad y expectativas: ¡Se avecinan nuevas oportunidades!
El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, celebró con anticipación el encuentro que tendrán los presidentes Donald Trump y Javier Milei. “Esperamos con ansias”, escribió el médico de origen cubano en la madrugada de este domingo en su cuenta de la red social X y agregó: “Nos comprometemos a fortalecer los lazos entre Estados Unidos y Argentina, fomentando la inversión y el comercio, respetando siempre la soberanía argentina. ¡Se avecinan nuevas y emocionantes oportunidades para ambas naciones!”. El posteo de Lamelas ratifica la certeza del encuentro.
Agenda apretada: Trump viajará desde Egipto para ver a Milei
El presidente Trump hablará este lunes temprano ante el parlamento israelí (Knesset), donde se reunirá también con rehenes liberados. Después del mediodía partirá hacia el balneario egipcio de Sharm El Sheik donde participará en la ceremonia por la paz en Oriente Medio. En esa cumbre se encontrará con mandatarios de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Qatar, Arabia Saudita. Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán e indonesia con el objetivo de ajustar ciertos detalles pendientes del acuerdo de paz en Gaza. Desde suelo egipcio Trump volverá directamente hacia Washington.