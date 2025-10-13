Milei y Trump apuestan a reforzar mañana el nuevo acuerdo

La confirmación del encuentro en el Salón Oval ha generado gran expectativa, especialmente por el compromiso del presidente Trump, quien volará de regreso desde Egipto exclusivamente para honrar la cita con Milei. A pesar de cualquier posible demora en el horario oficial, un vocero de la administración republicana aseguró que la reunión en el Salón Oval se hará el martes como está previsto.