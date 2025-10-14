El Gobierno salió a aclarar los dichos de Trump: “Si en el 2027 Argentina retrocede, EEUU dejará de apoyarnos”

El presidente de Estados Unidos recibió este martes a su par argentino en la puerta de la Casa Blanca, bajo la atenta mirada de The Color Guard. Tras un apretón de manos y una breve sesión de fotos, marcó el tono del encuentro: “Encantado de que esté aquí”, dijo ante los periodistas. Luego, sin rodeos, lanzó una advertencia: “Estamos acá para darte un apoyo para las próximas elecciones. Si a la Argentina le va bien, otros países lo seguirán. Pero si no gana, no contará con nosotros. Si pierde, no seremos generosos”.