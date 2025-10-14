El Gobierno salió a aclarar los dichos de Trump: “Si en el 2027 Argentina retrocede, EEUU dejará de apoyarnos”

El Gobierno de Javier Milei se refirió a los dichos de Donald Trump sobre el apoyo a la Argentina y aclaró que la advertencia sobre la ayuda financiera condicionada al resultado de las elecciones se refería a las próximas presidenciales y no a los comicios legislativos.
“El apoyo de los Estados Unidos se explica, como dijo el propio Presidente Donald Trump, con que hoy en Argentina hay un gobierno que defiende las ideas correctas. Si Argentina siguiera la senda del socialismo o retrocediera en el 2027 nada de esto pasaría y volveríamos atrás”, afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Y agregó: “Hagamos que el esfuerzo valga la pena. Tenemos nuestra última oportunidad. La libertad avanza o Argentina retrocede”.
El apoyo de los Estados Unidos se explica, como dijo el propio Presidente Donald Trump, con que hoy en Argentina hay un gobierno que defiende las ideas correctas. Si Argentina siguiera la senda del socialismo o retrocediera en el 2027 nada de esto pasarÃa y volverÃamos atrÃ¡s.â¦ pic.twitter.com/HvYOMyvtQr— Manuel Adorni (@madorni) October 14, 2025
A través de la misma red social se pronunció Santiago Caputo: “Clarísimo el Presidente Trump: Si en el 2027 Argentina retrocede, Estados Unidos dejará de apoyarnos".
"Tenemos la oportunidad histórica de volver a ser una potencia mundial, no la dejemos pasar", cerró el principal asesor del presidente.
ClarÃsimo el Presidente Trump: Si en el 2027 Argentina retrocede, Estados Unidos dejarÃ¡ de apoyarnos.— Santi C. (@slcaputo) October 14, 2025
Tenemos la oportunidad histÃ³rica de volver a ser una potencia mundial, no la dejemos pasar.
"Si no gana las elecciones, no contará con nosotros"
El presidente de Estados Unidos recibió este martes a su par argentino en la puerta de la Casa Blanca, bajo la atenta mirada de The Color Guard. Tras un apretón de manos y una breve sesión de fotos, marcó el tono del encuentro: “Encantado de que esté aquí”, dijo ante los periodistas. Luego, sin rodeos, lanzó una advertencia: “Estamos acá para darte un apoyo para las próximas elecciones. Si a la Argentina le va bien, otros países lo seguirán. Pero si no gana, no contará con nosotros. Si pierde, no seremos generosos”.
De esa manera, el mandatario norteamericano condicionó su respaldo financiero a la Argentina al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo. “El plan puede caerse, sí, pero también le puede ir bien. Le vamos a dar la chance”, respondió Trump ante una pregunta del diario La Nación.
Aunque inicialmente estaba previsto que la reunión se realizara en el Salón Oval, el encuentro se trasladó a un almuerzo entre los equipos de trabajo, que comenzó después de una conferencia de prensa inédita de casi una hora frente a la comitiva argentina. Durante esa intervención, Trump reiteró su apoyo a Milei, pero dejó en claro que ese respaldo estará sujeto al triunfo electoral del presidente argentino.
“Es un honor tenerte acá”, afirmó Trump, y agregó: “Milei debe ganar, está haciendo lo correcto”. A su lado, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, intervino para aclarar que la ayuda financiera no está condicionada a que la Argentina interrumpa sus relaciones con China. “No me preocupa el swap chino, sino las bases militares”, señaló, aunque Trump advirtió: “Hay que tener cuidado con China, a veces se pone en una postura muy dura”.
Durante su discurso, el mandatario norteamericano también cuestionó a Venezuela y la influencia del grupo terrorista Tren de Aragua, al tiempo que expresó su deseo de ver una Argentina exitosa. “Creo que el liderazgo de Milei lo puede lograr. Va en la dirección correcta”, aseguró, y hasta respaldó el proyecto de dolarizar la economía, aunque matizó: “Estamos contentos con la moneda argentina”.