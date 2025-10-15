Scott Bessent anunció que la ayuda de EE.UU. podría llegar a U$S40.000 millones

Según Semafor, Bessent trabaja en una facilidad de financiamiento de U$S20.000 millones que se sumaría al swap de divisas ya establecido. Además, se informó que Bessent declaró a la prensa que el Tesoro recompró pesos argentinos en el mercado local, luego de la volatilidad generada por declaraciones de Trump sobre condicionar la ayuda al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre.