Scott Bessent anunció que la ayuda de EE.UU. podría llegar a U$S40.000 millones

Tras el encuentro entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, insinuó la posibilidad de que el apoyo financiero a Argentina alcance los U$S40.000 millones. La noticia impulsó un alza en los bonos argentinos.
Bessent, citado por Bloomberg, mencionó una posible línea de financiamiento adicional al swap de monedas ya existente por U$S20.000 millones.
"Estamos trabajando en una línea de crédito de U$S20.000 millones que complementaría nuestra línea de intercambio de divisas, con bancos privados y fondos soberanos, y que estaría más orientada al mercado de deuda", declaró Bessent a periodistas en Washington, según reportes de medios locales. "Eso significaría un total de U$S40.000 millones para Argentina", remarcó.
La compra de pesos argentinos en el mercado local
"Argentina contará con el respaldo de Estados Unidos siempre y cuando continúe con estas políticas", agregó al resaltar su papel clave en las negociaciones para concretar el apoyo financiero.
Según Semafor, Bessent trabaja en una facilidad de financiamiento de U$S20.000 millones que se sumaría al swap de divisas ya establecido. Además, se informó que Bessent declaró a la prensa que el Tesoro recompró pesos argentinos en el mercado local, luego de la volatilidad generada por declaraciones de Trump sobre condicionar la ayuda al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre.