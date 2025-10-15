Secciones
Caputo habló sobre el respaldo económico: "El apoyo de EEUU no depende de una elección"

El ministro de Economía atribuyó la reacción inicial del mercado a una posible "confusión".

CAPUTO Y MILEI durante el anterior viaje a Estados Unidos. CAPUTO Y MILEI durante el anterior viaje a Estados Unidos. @LuisCaputoAR
Hace 1 Hs

Tras el encuentro entre el presidente Javier Milei y el presidente estadounidense Donald Trump, el ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró las declaraciones que sugerían que el apoyo económico de Estados Unidos podría estar vinculado a los resultados electorales en Argentina.

Caputo afirmó que el apoyo de Estados Unidos al programa económico argentino "no está sujeto a un resultado electoral". Atribuyó la reacción inicial del mercado a una posible "confusión" en la interpretación de los comentarios de Trump después de la reunión.

"El mercado no estuvo en la reunión y no pudo captar todo lo que estaba pasando allí. Lo interpretaron de otra manera, pero no es más que eso", dijo Caputo.

"Realmente espectacular"

El ministro describió la reunión entre Milei y Trump como "realmente espectacular" y dijo que el mensaje central era que "la alineación de Argentina con Estados Unidos y el apoyo que Estados Unidos da al camino económico que estamos siguiendo" continuarán mientras Argentina "permanezca en este curso".

Resaltó que tanto Trump como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, habían "aclarado" sus declaraciones después de que la conferencia de prensa de Trump generara incertidumbre en los mercados financieros.

"Lo que el presidente quería dejar claro es que el apoyo continúa mientras Argentina se mantenga en este camino. Si el comunismo ganara en Argentina en 2027, no me imagino a Trump ni al secretario apoyando eso", dijo Caputo, refiriéndose a las sugerencias de que el apoyo estaba condicionado al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Además, el titular de la cartera de Hacienda indicó que después de la reunión bilateral, tanto Trump como Bessent expresaron públicamente su apoyo al gobierno argentino. "No creo que se necesite ninguna aclaración adicional. Ya lo veremos con los anuncios", agregó.

También dijo que el Tesoro argentino continuará interviniendo en los mercados para mantener la estabilidad. "Todas las cartas están sobre la mesa. El Tesoro seguirá actuando ya sea en el mercado libre de cambios, en el dólar financiero, en el dólar futuro o en el mercado de bonos. Es una oportunidad realmente histórica, que estoy seguro de que los argentinos aprovecharemos", precisó.

