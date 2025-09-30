Cae la confianza en el Gobierno de Milei a semanas de las elecciones de octubre

El ICG mide de manera mensual la percepción ciudadana sobre distintos aspectos de la gestión nacional y, según los especialistas, constituye un termómetro clave de cara a los comicios del 26 de octubre. “El actual nivel de confianza se ubica en un valor intermedio en comparación con las dos presidencias anteriores: es 31,9% menor que el de septiembre de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, y 23,1% mayor que el de septiembre de 2021, durante la gestión de Alberto Fernández”, detalló el departamento de Ciencias Políticas de la Di Tella, en un informe publicado por Elcronista.com.