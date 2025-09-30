Cae la confianza en el Gobierno de Milei a semanas de las elecciones de octubre

A pocas semanas de las elecciones legislativas de octubre, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella encendió una señal de alerta para la administración de Javier Milei. Por primera vez desde el inicio de su gestión, el indicador perforó el piso de los 2 puntos y quedó en 1,94, lo que representa un retroceso del 8,2% respecto de agosto.
El ICG mide de manera mensual la percepción ciudadana sobre distintos aspectos de la gestión nacional y, según los especialistas, constituye un termómetro clave de cara a los comicios del 26 de octubre. “El actual nivel de confianza se ubica en un valor intermedio en comparación con las dos presidencias anteriores: es 31,9% menor que el de septiembre de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, y 23,1% mayor que el de septiembre de 2021, durante la gestión de Alberto Fernández”, detalló el departamento de Ciencias Políticas de la Di Tella, en un informe publicado por Elcronista.com.
La caída resulta significativa si se observa la evolución de los últimos meses. En julio, el indicador se ubicaba en 2,45 puntos, en agosto descendió a 2,12 y ahora, en septiembre, alcanzó el nivel más bajo en lo que va de la gestión libertaria. Milei había asumido con una confianza de 2,86 puntos, pero la curva descendente se mantuvo casi sin interrupciones desde entonces.
La encuesta fue realizada por Poliarquía Consultores, entre el 5 y el 15 de septiembre de 2025, bajo un universo de mayores de 18 años, residentes en ciudades de más de 10.000 habitantes. Te tomaron como muestreos 1.000 casos en 41 localidades y el margen de error es de ±0,06.
Una confianza en caída
Los cinco componentes que conforman el índice reflejaron el mismo patrón. La percepción sobre la honestidad de los funcionarios descendió a 2,44 puntos (-3,7%); la capacidad para resolver problemas cayó a 2,38 (-3,1%); la eficiencia en el gasto público se redujo a 1,87 (-11,2%); la evaluación general del gobierno bajó a 1,57 (-11,5%); y la preocupación por el interés general retrocedió a 1,47 (-15,1%), convirtiéndose en la mayor caída del mes.
El estudio también muestra diferencias según género, edad y territorio. Los hombres reportaron un nivel de confianza de 2,12 puntos (-12,4%), frente a 1,76 de las mujeres (-2,2%). Entre los jóvenes de 18 a 29 años, el índice subió a 2,47 puntos (+17,1%), mientras que los adultos de entre 30 y 49 años (1,87, -10,1%) y los mayores de 50 (1,89, -12,5%) expresaron un fuerte deterioro en su percepción.
En cuanto a la distribución geográfica, el interior del país mostró el registro más alto con 2,13 puntos, aunque en baja (-10,9%). En la Ciudad de Buenos Aires el índice se mantuvo en 1,78 (+1,1%), mientras que en el conurbano bonaerense se ubicó en 1,62 (-3,6%). Por nivel educativo, quienes poseen estudios terciarios o universitarios marcaron 1,99 puntos (-13,9%), apenas por encima de quienes tienen secundario completo (1,93, -1,5%). En los sectores con primaria incompleta, el índice llegó a 1,54 (+2,7%).
La percepción sobre la economía profundizó la polarización de expectativas. Entre quienes creen que la situación mejorará en los próximos doce meses, el índice alcanzó 3,83 puntos (-7,7%). En el grupo que estima que todo seguirá igual, el valor fue de 2,20 (-10,6%), mientras que entre quienes prevén un empeoramiento la confianza se desplomó a 0,51 (-8,9%).
La caída en la confianza se convierte en un dato sensible para el oficialismo. Los antecedentes muestran que los gobiernos con niveles inferiores a 2 puntos enfrentan serias dificultades para sostener competitividad electoral en los comicios legislativos. La incógnita ahora es si Milei logrará revertir la tendencia o si el clima de desconfianza terminará consolidándose como una marca de su gestión.