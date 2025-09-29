Secciones
Axel Kicillof exigió a Milei una mesa nacional: "El narcotráfico afecta a toda la Argentina"

El mandatario expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y resaltó la conmoción social ante la brutalidad del triple crimen.

Hace 1 Hs

En respuesta al brutal triple femicidio de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi en Florencio Varela, el gobernador Axel Kicillof instó al presidente Javier Milei a convocar urgentemente a los gobernadores para abordar de manera conjunta el avance del narcotráfico en el país. Kicillof calificó los asesinatos como un "narcofemicidio planificado para la desaparición de los cuerpos", y enfatizó la necesidad de una estrategia nacional coordinada.

“Le pido al presidente (Javier Milei) que convoque urgentemente a los gobernadores y podamos tener una mesa de trabajo que sea nacional, porque el tema del narcotráfico es un tema internacional, pero afecta a todo el territorio de la Argentina”, exigió Kicillof en la conferencia de prensa que dio desde la casa de Gobierno bonaerense.

El mandatario expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y resaltó la conmoción social ante la brutalidad del crimen. Insistió en que la lucha contra el narcotráfico requiere una estrategia federal seria, acompañada de inversión en recursos y tecnología, y criticó la politización del tema.

Un trabajo coordinado contra el narcotráfico

Kicillof advirtió sobre el vínculo entre la ausencia estatal y el crecimiento del narcotráfico, al destacar la importancia de la inversión pública en educación, salud y seguridad. La carátula de la causa es "homicidio calificado" con agravantes de alevosía, ensañamiento y violencia de género.

“Es absurdo, absolutamente absurdo pensar que se va a poder resolver de un lado o del otro de la General Paz o sin el concurso y el trabajo conjunto con la justicia federal y con las fuerzas federales. No me interesa que la ministra (Patricia Bullrich) sea candidata. Se necesita una estrategia seria nacional para el combate al narcotráfico. Seria y nacional, acompañada de inversión, como hace la provincia de Buenos Aires, por supuesto, en un trabajo permanente y continuo, invirtiendo en medios, en tecnología, en agentes, en equipamiento”, advirtió.

En su mensaje, el líder opositor también advirtió sobre las consecuencias de la ausencia estatal. “Evidentemente cuando el Estado tiene insuficiente presencia, cuando las oportunidades de los pibes y las pibas son escasas, cuando su futuro se desdibuja, crece el narco. Crece el narco. Por eso nosotros necesitamos un Estado presente, inversión pública, necesitamos inversión en educación, en salud pública, en seguridad pública. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que muestra la experiencia internacional”, remarcó.

El gobernador resaltó la rápida actuación de los equipos provinciales, que lograron la detención de seis sospechosos y la identificación de otros seis. Señaló que la banda criminal operaba principalmente en la Capital Federal, pero que el caso revela la dimensión internacional del narcotráfico, que atraviesa fronteras y requiere una respuesta coordinada a nivel nacional e incluso regional.

Kicillof concluyó reiterando su compromiso con las familias de las víctimas y asegurando que se trabajará para que los responsables enfrenten la justicia.

Buenos Aires Axel Kicillof Patricia Bullrich Narcotráfico Javier Milei Gobierno de Milei
