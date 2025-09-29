Lousteau criticó la política de Milei: "Desde que arrancó el año la economía está cayendo"

El senador radical Martín Lousteau lanzó fuertes críticas a la política económica del Gobierno nacional y puso en duda los logros difundidos por el presidente Javier Milei. Según el legislador, la realidad interna contrasta con los acuerdos alcanzados en el exterior y deja a gran parte de la población en un escenario de incertidumbre.
“He visto dos rescates en seis meses porque iban en rumbo de crisis y a último minuto lo rescatan del abismo. El rescate fue para los bonistas. Para la gente, no hubo nada”, señaló Lousteau, en referencia a los apoyos financieros recibidos recientemente, durante una entrevista en vivo con Infobae.
El economista describió además el deterioro en la vida cotidiana de los argentinos: “Muchas familias están endeudadas, la morosidad subió dos veces y medio. No hay inflación, pero los comerciantes sienten incertidumbre porque no saben si van a vender. No hubo alivio para la gente”.
Lousteau también acusó al presidente de manipular los datos para mostrar una imagen positiva de la economía. “Hay una suerte de farsa en términos de las estadísticas. Es un degenerado estadístico Milei cuando dice que Argentina está creciendo. Desde enero la economía cae y no lo reconocen”, advirtió. En ese sentido, remarcó que los salarios actuales son 25% más bajos que hace cinco años.
El senador cuestionó además la calidad del gasto público: “Argentina no recauda poco, se gasta muy mal. Antes se gastaba horrible y ahora lo cortaste, gastás menos, pero gastás mal. La falta de gestión impide mejorar el gasto. Gastar distinto no significa que tengas que emitir más”.
Lousteau también puso el foco en la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las presiones externas. “Muchas veces el FMI pide reformas porque pediste plata, pero que el ministro de Economía de otro país te diga que están haciendo cagadas políticas, es raro. Nunca vi una cosa igual”, afirmó. Y añadió: “Para mí, un libertario que dice que hay que destruir el Estado y va a pedir cosas a otro Estado, trucho. Un libertario que va a la ONU y dice que los organismos multilaterales no sirven y después le pide plata al Fondo, trucho”.
Respecto a las denuncias de presuntas coimas, Lousteau recordó que Milei dio cinco versiones distintas sobre el caso: “Yo tengo un hijo de 12 años, si me da cinco versiones de algo, no le creo”. Para el senador, esa falta de explicaciones genera enojo social: “Prometieron que eran cracks de la economía y nos va mal, prometieron sacar a la casta y no lo hicieron, dijeron que le iban a cortar la mano al que robe y no dan explicaciones”.
Lousteau también hizo referencia al ex funcionario Diego Spagnuolo, quien pidió que no se le consultara más sobre ciertos temas: “La sociedad pide explicaciones sobre lo que iban a hacer y no hicieron. La falta de respuestas angustia y enoja”.
Finalmente, apuntó contra prácticas empresariales vinculadas al Estado: “Mientras recortaban ministerios, la firma Suizo Argentina multiplicó por 27 su facturación al Estado. Su discurso era una fachada. Rompen el Estado donde no les interesa, pero hacen sus negocios”, concluyó.