Lousteau criticó la política de Milei: "Desde que arrancó el año la economía está cayendo"

Lousteau también puso el foco en la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las presiones externas. “Muchas veces el FMI pide reformas porque pediste plata, pero que el ministro de Economía de otro país te diga que están haciendo cagadas políticas, es raro. Nunca vi una cosa igual”, afirmó. Y añadió: “Para mí, un libertario que dice que hay que destruir el Estado y va a pedir cosas a otro Estado, trucho. Un libertario que va a la ONU y dice que los organismos multilaterales no sirven y después le pide plata al Fondo, trucho”.