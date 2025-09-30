Milei reconoció una desaceleración económica y defendió su gestión ante las críticas

En una entrevista reciente, el presidente Javier Milei admitió una "fuerte desaceleración" de la economía argentina, al atribuirla a factores tanto económicos como a la "vocación destructiva del kirchnerismo". A pesar de este freno, defendió los resultados de su administración, destacando la baja de la inflación y la reducción de la pobreza.
Milei explicó que la economía había mostrado signos de expansión en la primera parte del año, pero que se vio afectada por disputas políticas que impactaron negativamente en el riesgo país y las tasas de interés.
El Presidente defendió su gestión al señalar que, desde abril del año anterior, la economía comenzó a repuntar y que, en términos desestacionalizados, se encontraba un seis por ciento arriba de diciembre de 2023. Además, resaltó que la inflación y la pobreza han disminuido, y que se han logrado récords en la incautación de drogas.
“Inflación a la baja, pobreza a la baja. Han salido de la pobreza. Después de que se hizo el sinceramiento de precios y cantidades, 12 millones de personas salieron de la pobreza, indigencia, hay seis millones de personas que salieron de la indigencia, o sea, gente que no tenía para comer hoy tiene para comer. Hoy no hay más piquetes. En términos de droga tenemos récord de incautación de drogas”, afirmó.
El aval a su hermana Karina Milei
Ante la inquietud sobre el bajo índice de confianza en su Gobierno, Milei lo atribuyó a la coyuntura y a la ralentización del mercado interno, así como a la alta conflictividad política y al año electoral.
En relación con las críticas sobre posibles casos de corrupción y espionaje dentro del gobierno, Milei desestimó las acusaciones y defendió a sus colaboradores, incluyendo a su hermana Karina Milei. Negó internas en su entorno cercano y reivindicó al "Triángulo de Hierro", conformado por su hermana y el asesor Santiago Caputo.
“Absolutamente”, respondió sobre Karina. Respecto a Lule Menem y Martín Menem, señaló que trabajan junto a él “sin problema” y que mantiene una confianza “total y absoluta”, insistió.
En otro orden de temas, Milei denunció actos de violencia organizada durante su visita a Tierra del Fuego, al acusar a sectores del kirchnerismo de intentar impedir su presencia en el territorio.
“Nos topamos de vuelta con los violentos de siempre, que en otra muestra de intolerancia por parte de facciones del kirchnerismo, llamaron a hacer un escrache y a utilizar consignas violentas”, declaró luego de su visita a Tierra del Fuego.
En cuanto a la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, Milei minimizó su importancia como predictor de las elecciones nacionales, y destacó el buen desempeño de su espacio político a pesar de las dificultades enfrentadas.