Durán Barba: "Milei hizo todo lo que había que hacer para que le vaya mal políticamente"

Milei se ha dedicado a pelear con los buenos, a pelear con los enfermos, a pelear con las universidades, a pelear con los discapacitados”.

Jaime Durán Barba Jaime Durán Barba
Hace 17 Min

El consultor político Jaime Durán Barba aseguró que el presidente Javier Milei adoptó una estrategia equivocada en su gestión y advirtió que está enfrentando consecuencias políticas negativas.

"Hizo todo para que le vaya mal"

En diálogo con Radio con Vos, el analista sostuvo que Milei pasó de ser un candidato disruptivo a un presidente que perdió conexión con la sociedad:

“Milei hizo una campaña presidencial muy bien hecha, muy bien planificada en la que interpretó esta moda en América Latina de votar por el distinto. Pero avanzado el gobierno cambió de estrategia y todos los elementos sentimentales los reemplazó por un Milei serio, adusto, hablando de cosas solemnes que a nadie le importan”.

Según Durán Barba, ese cambio de perfil lo llevó a perder apoyo popular.

La polémica con Ian Moche y las peleas con "los buenos"

El consultor recordó la polémica que Milei mantuvo con Ian Moche, un niño con TEA, y aseguró que ese episodio dañó fuertemente su imagen:

“Cuando cuento en otros países dicen: ‘no puede ser que un presidente polemice con un niño autista’. Acabó enfrentándose a los buenos de la sociedad: a los enfermos, al Garrahan, a los maestros, a las universidades”.

Y agregó:

“Aunque hubiese ganado un punto más en inflación, la polémica con el niño autista le costó muchdísimos votos. No somos planillas de Excel, somos seres humanos, tenemos sentimientos”.

Universidades y desgaste político

Durán Barba también analizó el enfrentamiento del presidente con el sistema universitario, un valor muy arraigado en la sociedad argentina:

“En Argentina hay una devoción general por la universidad porque se la ve como un mecanismo de ascenso social. Milei se ha dedicado a pelear con los buenos, a pelear con los enfermos, a pelear con las universidades, a pelear con los discapacitados”.

"No se puede pelear con todos"

Finalmente, el exasesor de Mauricio Macri concluyó que la estrategia política de Milei lo lleva a un desgaste inevitable:

“Si tú te pasas peleando con todos los buenos y además te peleas con todos los políticos, los periodistas, te peleas con todo el mundo, no puedes tener un buen resultado, aunque logres que la economía funcione muy bien por el salvavidas que le manda el presidente Trump”.

Temas Javier Milei
