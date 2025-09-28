Secciones
La oposición le reclama diálogo al Gobierno de Milei

Además cuestionaron el plan económico: "Está mal y hay que cambiarlo".

Desde la oposición volvieron a reclamarle diálogo al Gobierno y cuestionaron el plan económico. El senador de la UCR, Martín Lousteau, consideró que debe haber un "debate real" sobre las reformas laboral, tributaria y previsional que pidió el presidente Javier Milei. Además le hizo advertencias al Ejecutivo por el atraso cambiario y la microeconomía.

El legislador dijo que el swap que está en negociación con Estados Unidos "dice dos cosas, que el plan económico está mal y que hay que cambiarlo", en declaraciones a Radio Rivadavia: "La economía no funciona para la gente, el país no crece, hay pérdida del poder adquisitivo".

El presidente de la UCR dijo que los sueldos de los empleados en relación de dependencia "perdieron poco, pero los ingresos de docentes universitarios cayeron 15%, 16% y el poder adquisitivo de los jubilados están 25% más abajo que en 2016". Alertó que "el sector público tiene superávit pero las familias y pymes están en déficit y se endeudan a tasas altas".

Lousteau dijo que "el Gobierno no corrige lo importante, que el Estado funcione bien, y usó la inflación, por ende baja del poder adquisitivo de muchos sectores y atraso cambiario para bajar la inflación, pero corta todo por igual en el Estado, usando la inflación".

El senador dijo que está a favor de las reformas que pidió el Presidente y que hace falta diálogo para trabajarlas: "Estoy dispuesto a debatir pero tiene que ser un diálogo sincero, un debate real, no una coerción".

El jefe de la UCR además hizo advertencias por la política cambiaria del Gobierno: "Todo el mundo le dice lo mismo al Gobierno. Tiene que dejar de atrasar el tipo de cambio, que genera poca capacidad productiva, poca competitividad, y hace que no se pueda acumular reservas".

