Secciones
Política

Emilio Monzó reclamó un cambio de Gabinete y cuestionó al gobierno de Javier Milei: "La gente la está pasando mal"

El diputado participó en la mesa de Mirtha Legrand y pidió una nueva etapa en la gestión tras un año y medio marcado por polémicas y descontento social.

Emilio Monzó, diputado nacional. Emilio Monzó, diputado nacional.
Hace 24 Min

El diputado Emilio Monzó pidió un cambio de Gabinete y cuestionó la actitud del Gobierno en su visita a la mesa de Mirtha Legrand. El dirigente señaló que la soberbia que caracterizó a la gestión durante el último año y medio debe terminar y reclamó una etapa renovada que genere confianza en la población.

Críticas a la gestión de Javier Milei y comparación con gobiernos anteriores

Por otra parte, Monzó trazó una comparación entre los escándalos de corrupción que involucran al actual gobierno de Javier Milei y episodios del gobierno anterior, como el festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos durante la cuarentena, para ilustrar el descontento social creciente.

Monzó comparó escándalos actuales con episodios polémicos de gobiernos anteriores.  

“La gente la está pasando mal y el gobierno tiene que dar el ejemplo. En los últimos meses no vimos buenos ejemplos, sobre todo cuando se habló de retornos en temas vinculados a la discapacidad”, señaló.

Opinión sobre el préstamo de Estados Unidos

Consultado acerca del préstamo de 20 mil millones de dólares recibido por Argentina, Monzó se mostró cauteloso pero optimista. “No sabemos todavía la letra chica, pero fue un alivio”, afirmó, destacando la importancia de analizar los detalles antes de emitir un juicio definitivo.

Malestar en el sector agropecuario

El dirigente también compartió su percepción del sector agropecuario tras conversar con productores en Junín. Según Monzó, existe un notable malestar en el ámbito rural: “Estuve en Junín y los productores agropecuarios están muy defraudados con lo que pasó ayer”, concluyó, dejando en evidencia la tensión que atraviesan distintos sectores de la economía local.

Temas Mirtha LegrandEmilio Monzó
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Gobierno denunció un ataque sistemático de la oposición contra Milei en plena campaña legislativa

El Gobierno denunció un "ataque sistemático" de la oposición contra Milei en plena campaña legislativa

Guillermo Francos destacó el respaldo de EEUU, pero aclaró que el Gobierno no depende de los fondos

Guillermo Francos destacó el respaldo de EEUU, pero aclaró que el Gobierno no depende de los fondos

Lo más popular
Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles
1

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles

Tienes un e-mail
2

Tienes un e-mail

Mi verdadero temor sobre la IA: el algoritmo del cuentacuentos y sus fantasmas
3

Mi verdadero temor sobre la IA: el algoritmo del cuentacuentos y sus fantasmas

Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a un sexto sospechoso acusado de cavar el pozo donde enterraron a las víctimas
4

Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a un sexto sospechoso acusado de cavar el pozo donde enterraron a las víctimas

El dictamen fiscal, un nuevo revés para la adjudicataria del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán
5

El dictamen fiscal, un nuevo revés para la adjudicataria del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán

Causa Vialidad: un fallo dividido benefició a Cristina Kirchner
6

Causa Vialidad: un fallo dividido benefició a Cristina Kirchner

Más Noticias
Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza

¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza

El peronismo y LLA miden fuerzas en una elección que renueva 151 bancas en el Congreso

El peronismo y LLA miden fuerzas en una elección que renueva 151 bancas en el Congreso

Alejandro Grimson: “El espacio nacional y popular todavía no entendió el papel de la inflación”

Alejandro Grimson: “El espacio nacional y popular todavía no entendió el papel de la inflación”

Tienes un e-mail

Tienes un e-mail

Rumbo a octubre: las elecciones de Juan B. Alberdi tendrán un candidato por cada 60 votantes

Rumbo a octubre: las elecciones de Juan B. Alberdi tendrán un candidato por cada 60 votantes

El dictamen fiscal, un nuevo revés para la adjudicataria del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán

El dictamen fiscal, un nuevo revés para la adjudicataria del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán

Causa Vialidad: un fallo dividido benefició a Cristina Kirchner

Causa Vialidad: un fallo dividido benefició a Cristina Kirchner

Comentarios