Milei defendió su política económica desde Tierra del Fuego: "¿Acaso quieren volver al 300% de inflación?"

El presidente Javier Milei visitó este lunes la provincia de Tierra del Fuego con una agenda que combinó actividades productivas, definiciones económicas y un mensaje político de cara a las próximas elecciones legislativas. Durante la jornada, el mandatario recorrió empresas locales, habló sobre la situación industrial y ofreció una entrevista a la FM Aire Libre, en la que defendió sus reformas y criticó con fuerza al “statu quo”.
“A los únicos que no critican es a los que no hacen nada. Imaginate alguien que está haciendo una reforma de 180 grados como la que estamos impulsando nosotros, evidentemente el statu quo se va a quejar”, expresó Milei, al atribuir las resistencias a la magnitud de los cambios que propone su gobierno.
El jefe de Estado volvió a contrastar su gestión con la herencia recibida. “¿O acaso querés volver a niveles de inflación del 300%, o del 1,5 diario, que iba escalando a los 17.000; o 57% de pobres, una economía estancada desde el año 2011? Por lo tanto, está claro: hay que dejar el pasado atrás y hay que avanzar”, señaló.
En este contexto, remarcó la importancia de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. “Estamos a mitad de camino”, dijo, e invitó a los votantes a acompañar su proyecto. “Esta es una elección nacional. Entonces lo que se pone en juego son estas cosas... ¿Querés volver a vivir con la inflación? ¿Querés tener a la gente esclavizada con la dádiva? ¿Querés que la gente se muera de hambre? ¿Que la pobreza explote? ¿O querés una situación donde la pobreza está cayendo, la indigencia está cayendo, la economía se está recuperando, la inflación va desapareciendo de a poco?”, planteó.
Milei también abordó la realidad industrial de la provincia y apuntó contra el sindicalismo argentino, al que vinculó con “el partido del Estado” que, según su visión, condujo al país “de la prosperidad al subdesarrollo” durante las últimas siete u ocho décadas. Frente a las protestas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y otros sectores, sostuvo que su administración representa “la esperanza de un futuro mejor” y defendió los avances obtenidos: “Lo estamos haciendo, porque los resultados nos avalan”.
Sobre su vínculo con las autoridades provinciales, explicó que mantiene los canales institucionales a través del ministro del Interior y el jefe de Gabinete. Aclaró que no dialogó directamente con el gobernador Gustavo Melella, pero aseguró que los mecanismos formales funcionan “de manera directa e indirecta”.
El presidente rechazó la clásica división entre macro y microeconomía, argumentando que “la macro es la suma de toda la micro, por lo tanto eso no existe”. En relación con los indicadores sociales, aseguró que su gobierno logró que “12 millones de personas salieran de la pobreza”, aunque reconoció que el 31% de la población sigue en esa situación. “Es un número enorme, dolorosísimo. ¿Pero vos preferís tener 12 millones más de pobres? O como nos dejó el kirchnerismo, que nos dejaba plantada una hiper y el 98% de los argentinos iba a ser pobre”, sostuvo.
Milei describió la crisis heredada como “una combinación de los peores momentos de la historia económica argentina”: un desequilibrio monetario superior al del “Rodrigazo” de 1975, indicadores sociales peores que los de 2001 y un Banco Central más comprometido que antes de la hiperinflación de la gestión de Raúl Alfonsín. En ese marco, afirmó que “hay 6 millones de argentinos que hoy comen y antes no comían, porque hoy la indigencia cayó a 7%”.
En cuanto al régimen fiscal de Tierra del Fuego, defendió la continuidad de los derechos adquiridos y los acuerdos vigentes, y señaló a la provincia como ejemplo de los beneficios de una menor carga impositiva. “Tierra del Fuego es la muestra de que si vos le quitas la carga fiscal a un lugar, se expande. El problema no es la ventaja que tiene Tierra del Fuego. El problema es el continente todo lo que paga además de impuestos”, opinó, sugiriendo que el modelo podría replicarse en otras regiones del país.
Milei cerró su intervención enmarcando las elecciones en una disyuntiva nacional entre dos modelos: uno que, a su entender, apuesta al progreso y otro que perpetúa “la pobreza y la dependencia del Estado”.