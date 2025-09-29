Milei defendió su política económica desde Tierra del Fuego: "¿Acaso quieren volver al 300% de inflación?"

En este contexto, remarcó la importancia de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. “Estamos a mitad de camino”, dijo, e invitó a los votantes a acompañar su proyecto. “Esta es una elección nacional. Entonces lo que se pone en juego son estas cosas... ¿Querés volver a vivir con la inflación? ¿Querés tener a la gente esclavizada con la dádiva? ¿Querés que la gente se muera de hambre? ¿Que la pobreza explote? ¿O querés una situación donde la pobreza está cayendo, la indigencia está cayendo, la economía se está recuperando, la inflación va desapareciendo de a poco?”, planteó.