Milei, en Tierra del Fuego: “Hay que dejar atrás el pasado y avanzar”

Herencia recibida

Al abordar la situación social, Milei rechazó la distinción entre macro y microeconomía y defendió los indicadores de su gobierno, asegurando que “12 millones de personas salieron de la pobreza” y que “la indigencia cayó a 7%”, lo que significaría que “hay 6 millones de argentinos que hoy comen y antes no comían”. A pesar de reconocer que el 31% de la población sigue en situación de pobreza, responsabilizó a la administración anterior por la crisis heredada, comparando el contexto económico recibido con una combinación de los peores momentos históricos como el “Rodrigazo” de 1975, los indicadores sociales de 2001 y las condiciones del Banco Central previas a la hiperinflación de Alfonsín.