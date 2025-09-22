Causas $Libra y audios: el Congreso se reactiva para citar a Karina Milei

El Congreso volverá a ser escenario de tensión este martes con dos frentes abiertos para el oficialismo nacional: las comisiones que investigan el caso de la criptomoneda $Libra y las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Las comisiones de Asuntos Constitucionales y la Investigadora del escándalo de la criptomoneda SLibra reclaman la presencia de funcionarios, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.