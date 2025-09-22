Causas $Libra y audios: el Congreso se reactiva para citar a Karina Milei

El Congreso volverá a ser escenario de tensión este martes con dos frentes abiertos para el oficialismo nacional: las comisiones que investigan el caso de la criptomoneda $Libra y las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Las comisiones de Asuntos Constitucionales y la Investigadora del escándalo de la criptomoneda SLibra reclaman la presencia de funcionarios, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
También hay pedidos de interpelación por denuncias de sobreprecios en los contratos de la Andis y numerosos interrogantes sobre el caso del token digital.
En relación a la criptomoneda, la comisión encabezado por el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, retomará su trabajo este martes a las 16 en Diputados. El debate comenzará con los pedidos enviados a la Secretaría General de la Presidencia para que Karina Milei confirme si concurrirá al Congreso o, en su defecto, acepta ser entrevistada por cinco miembros de la comisión en la Casa Rosada.
Plazo vencido
Además, venció el plazo para que el presidente Javier Milei responda un cuestionario de nueve preguntas sobre los motivos de la promoción del token y sus reuniones en Balcarce 50 y en Olivos con los promotores de la criptomoneda Libra.
Ferraro usó las redes para responder al vocero presidencial, Manuel Adorni, quien aseguró que Karina Milei integra la comitiva del Presidente en su viaje a Estados Unidos y no podrá asistir a la citación de este martes 23.
La comisión fijó además una fecha alternativa para el 30 de septiembre. Sobre ello, Adorni aclaró: “No tengo información de lo del 30, pero sí que todos los funcionarios del Gobierno van a cumplir con los requerimientos legales y normativos que hagan falta para demostrar que efectivamente somos un gobierno honesto”.
Ese mismo martes, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Acción Social y Salud Pública se reunirán para dictaminar pedidos de interpelación a Karina Milei, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Salud, Mario Lugones, por denuncias de supuestas coimas entre la Andis y laboratorios de medicamentos.
Uno de los pedidos, impulsado por la diputada Sabrina Selva (Unión por la Patria), busca que los funcionarios “den respuesta en torno a los audios filtrados y que han trascendido en la prensa por el entonces director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Dr. Diego Spagnuolo, por presuntos pagos ilegales, y en especial sobre las declaraciones que involucrarían a los funcionarios”.
El plenario estará encabezado por Nicolás Mayoráz (La Libertad Avanza), titular de Asuntos Constitucionales, y el tucumano Pablo Yedlin, de Acción Social y Salud Pública. Una vez firmados los dictámenes, el recinto deberá decidir si aprueba los pedidos de interpelación y fijar las fechas de citación a los ministros.