Causa $Libra: el fiscal ordenó análisis forenses de los teléfonos de Javier Milei y de su hermana Karina

La medida, tomada casi ocho meses después del inicio del caso, buscará determinar si existieron comunicaciones entre Milei y figuras clave en la promoción de $Libra, como Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, antes, durante y después de su lanzamiento. También se analizarán los dispositivos de Sergio Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV).