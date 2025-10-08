Secciones
Política

Causa $Libra: el fiscal ordenó análisis forenses de los teléfonos de Javier Milei y de su hermana Karina

El análisis forense se realizará sobre los dispositivos incautados en marzo de 2025, que incluyen teléfonos iPhone y Samsung, una MacBook Air y una CPU gamer.

JUNTOS. Julian Peh, uno de los demandados en el caso $LIBRA, se reunió con Javier Milei meses antes del lanzamiento de la criptomoneda. JUNTOS. Julian Peh, uno de los demandados en el caso $LIBRA, se reunió con Javier Milei meses antes del lanzamiento de la criptomoneda. ARCHIVO
Hace 1 Hs

El fiscal federal Eduardo Taiano ordenó el análisis de los teléfonos móviles pertenecientes al presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei (Secretaria General de la Presidencia) y otros individuos, en el marco de una investigación sobre la creación y lanzamiento de la "memecoin" $Libra.

La medida, tomada casi ocho meses después del inicio del caso, buscará determinar si existieron comunicaciones entre Milei y figuras clave en la promoción de $Libra, como Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, antes, durante y después de su lanzamiento. También se analizarán los dispositivos de Sergio Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Teléfonos incautados en marzo de 2025

El análisis forense se realizará sobre los dispositivos incautados en marzo de 2025, que incluyen teléfonos iPhone y Samsung, una MacBook Air y una CPU gamer. La fiscalía solicitó rastrear mensajes de texto, conversaciones en aplicaciones de mensajería (WhatsApp, Telegram), correos electrónicos, fotos y documentos que hagan referencia al proyecto $Libra.

En las comunicaciones de Novelli y Morales, se buscarán contactos con los hermanos Milei, así como con otras personalidades del mundo de las criptomonedas, como Sebastián Serrano (CEO de Cardano), Charles Hoskinson (CEO de Kip Protocol), Julian Peh (CEO de Cube Exchange) y Bartosz Lipinski.

Además de los contactos, la fiscalía buscará rastrear términos relacionados con el evento Tech Forum, la creación y lanzamiento de $Libra, y conceptos asociados a malas prácticas financieras como "insider trading", "rug pull" y "pump and dump". También se analizarán referencias a términos relacionados con la gestión pública y ubicaciones como la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.

La orden judicial también incluye la geolocalización de los dispositivos en fechas específicas y la identificación de aplicaciones de exchanges o billeteras virtuales, así como la recuperación de información eliminada.

Temas Buenos AiresCasa RosadaJavier MileiKarina MileiGobierno de Milei$LibraHayden DavisCriptomonedas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Causa $Libra: un juez rechazó el pedido de citar por la fuerza pública a los funcionarios del Gobierno

Causa $Libra: un juez rechazó el pedido de citar por la fuerza pública a los funcionarios del Gobierno

Causas $Libra y audios: el Congreso se reactiva para citar a Karina Milei

Causas $Libra y audios: el Congreso se reactiva para citar a Karina Milei

Lo más popular
Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo
1

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria
2

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”
3

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca
4

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca

Mirando más allá del 26
5

Mirando más allá del 26

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi
6

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi

Más Noticias
Intento de magnicidio contra Cristina Fernández: hoy se conocerá el veredicto contra Sabag Montiel y Uliarte

Intento de magnicidio contra Cristina Fernández: hoy se conocerá el veredicto contra Sabag Montiel y Uliarte

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

Ernesto Padilla contra la ley de divorcio

Ernesto Padilla contra la ley de divorcio

Mirando más allá del 26

Mirando más allá del 26

Comentarios