Causa $Libra: el fiscal ordenó análisis forenses de los teléfonos de Javier Milei y de su hermana Karina

El fiscal federal Eduardo Taiano ordenó el análisis de los teléfonos móviles pertenecientes al presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei (Secretaria General de la Presidencia) y otros individuos, en el marco de una investigación sobre la creación y lanzamiento de la "memecoin" $Libra.
La medida, tomada casi ocho meses después del inicio del caso, buscará determinar si existieron comunicaciones entre Milei y figuras clave en la promoción de $Libra, como Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, antes, durante y después de su lanzamiento. También se analizarán los dispositivos de Sergio Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Teléfonos incautados en marzo de 2025
El análisis forense se realizará sobre los dispositivos incautados en marzo de 2025, que incluyen teléfonos iPhone y Samsung, una MacBook Air y una CPU gamer. La fiscalía solicitó rastrear mensajes de texto, conversaciones en aplicaciones de mensajería (WhatsApp, Telegram), correos electrónicos, fotos y documentos que hagan referencia al proyecto $Libra.
En las comunicaciones de Novelli y Morales, se buscarán contactos con los hermanos Milei, así como con otras personalidades del mundo de las criptomonedas, como Sebastián Serrano (CEO de Cardano), Charles Hoskinson (CEO de Kip Protocol), Julian Peh (CEO de Cube Exchange) y Bartosz Lipinski.
Además de los contactos, la fiscalía buscará rastrear términos relacionados con el evento Tech Forum, la creación y lanzamiento de $Libra, y conceptos asociados a malas prácticas financieras como "insider trading", "rug pull" y "pump and dump". También se analizarán referencias a términos relacionados con la gestión pública y ubicaciones como la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.
La orden judicial también incluye la geolocalización de los dispositivos en fechas específicas y la identificación de aplicaciones de exchanges o billeteras virtuales, así como la recuperación de información eliminada.