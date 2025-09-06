Secciones
Causa $Libra: quiénes son las figuras clave que fueron convocadas a declarar en el Congreso

La comisión tiene el poder de exigir la comparecencia de los funcionarios, e incluso puede solicitar la ayuda de la fuerza pública para asegurar su testimonio.

JUNTOS. Julian Peh, uno de los demandados en el caso $LIBRA, se reunió con Javier Milei meses antes del lanzamiento de la criptomoneda. JUNTOS. Julian Peh, uno de los demandados en el caso $LIBRA, se reunió con Javier Milei meses antes del lanzamiento de la criptomoneda. ARCHIVO
Hace 1 Hs

Una comisión investigadora en la Cámara de Diputados se puso en marcha para investigar la causa de $Libra, luego de meses de retraso debido a maniobras políticas. La comisión aprobó una lista de unas 20 personas para que testifiquen, incluyendo altos funcionarios del Gobierno.

La comisión tiene el poder de exigir la comparecencia de los funcionarios, e incluso puede solicitar la ayuda de la fuerza pública para asegurar su testimonio. El presidente Javier Milei ya recibió una lista de preguntas sobre su participación en el caso.

Entre los citados a declarar se encuentran:

Karina Milei: Secretaria General de la Presidencia, que deberá explicar su papel como nexo entre los operadores del esquema y el Presidente de la Nación.

Guillermo Francos: Jefe de Gabinete, quien ya ha negado tener conocimiento del criptoactivo o de los vínculos entre Javier Milei y sus promotores.

Manuel Adorni: Portavoz presidencial, quien asistió al Tech Forum y a reuniones entre Javier Milei y Hayden Davis.

Otros citados incluyen a Demian Reidel, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales.

Además, la comisión convocó a dos funcionarios relacionados con la investigación del caso: Alejandro Melik, jefe de la Oficina Anticorrupción, y María Florencia Zicavo, ex titular de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) por $Libra. La comisión tiene previsto emitir un informe final en noviembre.

Temas Buenos AiresCasa RosadaJavier MileiKarina MileiGuillermo FrancosGobierno de Milei$Libra
