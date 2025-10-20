Secciones
Política

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación

Una jueza federal de Nueva York rechazó vincular a la Argentina con los activos generados, pero dejó abierta una hipótesis que resuena en la Casa Rosada: el presidente Milei y su hermana podrían ser los dueños de los millones generados por la criptomoneda.

JUNTOS. Javier Milei y Hayden Davis, durante uno de los encuentros que mantuvieron antes del lanzamiento de la criptomoneda. JUNTOS. Javier Milei y Hayden Davis, durante uno de los encuentros que mantuvieron antes del lanzamiento de la criptomoneda. ARCHIVO
Hace 1 Hs

Una resolución judicial en Estados Unidos reactivó las sospechas sobre el origen y los posibles beneficiarios del proyecto cripto $LIBRA, luego de que la jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, emitiera un fallo con implicancias políticas y financieras para la Argentina. Aunque la magistrada rechazó el pedido de cuatro fondos de inversión que pretendían acceder a pruebas en territorio norteamericano para vincular al Estado argentino con los activos generados por la criptomoneda, dejó abierta una hipótesis inesperada: que los fondos podrían estar relacionados con el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei o el empresario Hayden Davis.

Causa $Libra: el fiscal ordenó análisis forenses de los teléfonos de Javier Milei y de su hermana Karina

Causa $Libra: el fiscal ordenó análisis forenses de los teléfonos de Javier Milei y de su hermana Karina

Rochon concluyó que las evidencias aportadas por los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited, entre ellas, artículos periodísticos, publicaciones en redes sociales y un supuesto acuerdo entre el Gobierno y una plataforma de intercambio, no alcanzan para demostrar que el dinero de $LIBRA pertenezca al Estado argentino. En su dictamen, publicado por Lanacion.com, la jueza señaló que “las pruebas podrían sugerir” que los beneficiarios serían “el propio Milei, su hermana Karina o el empresario Hayden Davis”, quien habría retenido parte de las ganancias “con el eventual propósito de invertirlos en la economía argentina”.

La resolución, de 33 páginas, también hace referencia a las declaraciones del fiscal argentino Eduardo Taiano, quien había planteado la posibilidad de que el Estado nacional reclamara el decomiso de los fondos si se acreditaba que provenían de maniobras ilícitas. Sin embargo, Rochon aclaró que “las pruebas no permiten sostener que la República Argentina sea actualmente titular de los activos”, al tiempo que expresó sus dudas sobre la solidez de la teoría argentina, de acuerdo con la publicación del diario porteño, que lleva la firma del periodista Hugo Alconada Mon.

La magistrada cuestionó, además, la estrategia de los fondos demandantes, a la que definió como una “excursión de pesca”, por la amplitud de la documentación solicitada. Entre los pedidos figuraban registros de la plataforma virtual Meteora, utilizada para el lanzamiento del token, y citaciones a más de una decena de “influencers”, ingenieros y empresarios del sector tecnológico. Según la jueza, ese intento evidenciaba “una búsqueda general sobre el universo cripto más que un esfuerzo por obtener pruebas concretas”.

En su fallo, Rochon subrayó que, incluso si existieran vínculos financieros entre $LIBRA y allegados a Javier Milei, la vía judicial apropiada no sería la estadounidense, sino la inglesa o la argentina. Además, recordó que la sección 1782 del Código de los Estados Unidos, utilizada para solicitar la cooperación judicial, “no puede aplicarse a exploraciones especulativas ni usarse para presionar a un Estado soberano mediante conjeturas”.

Causa $Libra: un juez rechazó el pedido de citar por la fuerza pública a los funcionarios del Gobierno

Causa $Libra: un juez rechazó el pedido de citar por la fuerza pública a los funcionarios del Gobierno

El caso se origina en el reclamo de los fondos acreedores del default de 2001, que en 2023 obtuvieron un fallo favorable en Londres por más de 1.500 millones de euros. Al detectar que la Argentina no había cumplido esa sentencia, iniciaron una búsqueda global de activos para embargar. En ese contexto, intentaron asociar al Estado con el token $LIBRA, lanzado en febrero por Hayden Davis y promocionado por Javier Milei en redes sociales, lo que generó un alza abrupta y pérdidas estimadas en U$S 251 millones.

La jueza también consideró un informe de la Oficina Anticorrupción que calificó la difusión del proyecto como una “actividad personal” del Presidente, no institucional. Esa interpretación coincide con la postura oficial de la Casa Rosada, que niega cualquier participación de Milei o Karina Milei en la creación o gestión de $LIBRA. Es por eso que el propio fallo dejó una conclusión incómoda: si el proyecto fue efectivamente personal, los beneficios podrían haber alcanzado al mandatario o a su entorno, y no al Estado argentino.

Temas Javier Milei Casa RosadaKarina Milei$LibraHayden Davis
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Causa $Libra: el Jefe de la Oficina Anticorrupción de Milei se negó a recibir la citación a declarar

Causa $Libra: el Jefe de la Oficina Anticorrupción de Milei se negó a recibir la citación a declarar

Causa $Libra: un juez rechazó el pedido de citar por la fuerza pública a los funcionarios del Gobierno

Causa $Libra: un juez rechazó el pedido de citar por la fuerza pública a los funcionarios del Gobierno

Causa $Libra: quiénes son las figuras clave que fueron convocadas a declarar en el Congreso

Causa $Libra: quiénes son las figuras clave que fueron convocadas a declarar en el Congreso

Causas $Libra y audios: el Congreso se reactiva para citar a Karina Milei

Causas $Libra y audios: el Congreso se reactiva para citar a Karina Milei

Karina Milei y Luis Caputo confirmaron que no asistirán a Diputados a dar explicaciones sobre Andis

Karina Milei y Luis Caputo confirmaron que no asistirán a Diputados a dar explicaciones sobre Andis

Lo más popular
Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el Central Park tucumano
1

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el "Central Park" tucumano

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal
2

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo
3

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

El desgaste como síntoma: por qué San Martín precisa repensarse
4

El desgaste como síntoma: por qué San Martín precisa repensarse

Rodrigo Paz fue elegido nuevo presidente de Bolivia
5

Rodrigo Paz fue elegido nuevo presidente de Bolivia

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones
6

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones

Más Noticias
Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el Central Park tucumano

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el "Central Park" tucumano

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal

Milei se instala en el interior para cerrar la campaña

Milei se instala en el interior para cerrar la campaña

La Justicia se desentiende del “voto nacional”

La Justicia se desentiende del “voto nacional”

Definiciones en el Gobierno: después de las elecciones se refrescará al gabinete

Definiciones en el Gobierno: después de las elecciones se refrescará al gabinete

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones

El desgaste como síntoma: por qué San Martín precisa repensarse

El desgaste como síntoma: por qué San Martín precisa repensarse

Comentarios