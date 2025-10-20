Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación

Una resolución judicial en Estados Unidos reactivó las sospechas sobre el origen y los posibles beneficiarios del proyecto cripto $LIBRA, luego de que la jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, emitiera un fallo con implicancias políticas y financieras para la Argentina. Aunque la magistrada rechazó el pedido de cuatro fondos de inversión que pretendían acceder a pruebas en territorio norteamericano para vincular al Estado argentino con los activos generados por la criptomoneda, dejó abierta una hipótesis inesperada: que los fondos podrían estar relacionados con el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei o el empresario Hayden Davis.