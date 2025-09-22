Hernán Lacunza delineó cuatro opciones del Gobierno para contener al dólar, pero advirtió sobre los costos

El exministro de Hacienda, Hernán Lacunza, presentó un análisis de las posibles estrategias que Javier Milei podría implementar para controlar el tipo de cambio y sus potenciales consecuencias. El exministro de Mauricio Macri advirtió que cualquier medida para calmar a la divisa norteamericana tendrá costos que impactarán en la actividad y en los precios.
Dijo que el Gobierno enfrenta desafíos en el mercado cambiario debido a las decisiones previas sobre la acumulación de reservas.
Lacunza identificó cuatro posibles medidas que el Gobierno podría considerar:
1- Venta de reservas: advirtió que esta opción podría generar dudas entre los tenedores de bonos sobre la capacidad de pago futuro del país.
2- Aumento de las tasas de interés en pesos: si bien esto podría incentivar a los inversores a mantener sus posiciones en pesos, Lacunza anticipó que podría tener un impacto negativo en el crédito para las pequeñas y medianas empresas, así como en la producción y el consumo.
3- Restricciones graduales a la demanda de dólares: reconoció que esta medida podría ampliar la brecha cambiaria, lo que va en contra del objetivo oficial de reducirla.
4- Devaluación gradual controlada: esta estrategia podría conllevar un aumento de la inflación, según Lacunza.
Abordar los problemas de manera transparente
El exministro enfatizó que la situación cambiaria presenta dificultades, especialmente en un contexto electoral. Subrayó la importancia de reconocer los problemas y comunicar un plan para abordarlos de manera transparente.
“Hay un problema cambiario. La salida, en el mes electoral, no es nada fácil. No se puede salir sin costo. Hay que minimizar el costo, asumirlo, pararse delante de la población y decir ‘no está todo bien. Hay un problema delicado. Lo vamos a resolver, pero no con más de lo mismo", afirmó.
También se refirió a las políticas económicas iniciales del Gobierno, al destacar su éxito en evitar una hiperinflación y un default. Sin embargo, criticó la posterior estrategia de controlar el tipo de cambio, con el argumento de que generó una falsa sensación de estabilidad y dificultó la acumulación de reservas.
“Pero si vos la canchereas, salís y decís ‘No pasa nada. Los especuladores esto, la oposición lo otro’. Lo anterior genera confianza. Si no termina siendo profesión de fe. ‘No, está todo bien diseñado. Está perfecto. Todo marcha acorde al plan’. Vos sos un pasajero de ese avión, ves una tormenta por la ventanilla y me dicen que no pasa nada. Entonces te querés bajar. ¿Cómo bajas? Compras dólares", remarcó.
En relación con las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la disponibilidad de dólares para intervenir en el mercado, Lacunza enfatizó la importancia de generar expectativas positivas. Señaló que las intervenciones deben ser persuasivas y evitar el agotamiento rápido de las reservas.
Lacunza destacó que Milei tuvo un “abordaje inicial muy exitoso” en materia económica: “Había recibido una herencia muy perversa, llena de minas. Fue muy exitoso ese primer semestre en sortear las minas. Había riesgo de hiperinflación, de default y problemas bancarios”.
“Después se enamoró de herramientas que le permitían mejorar la micro. Empezó a trazar al dólar y a pisarlo. Primero con el cepo, después con el deslizamiento mensual del 1%. Había señales incipientes de que podía haber un problema ahí ya que, como dije antes, no se acumulaban reservas”, puntualizó.
Finalmente, Lacunza desestimó la idea de que un único actor sea responsable de la volatilidad del tipo de cambio, atribuyéndola a la interacción de múltiples participantes en el mercado.
“El Gobierno reaccionaba diciendo ‘son todos mandriles’ y ‘está todo bien’ ¿Por qué? Porque la contracara de eso era que, pisando el dólar, hacían que la inflación bajara más rápido. Cuando pasa eso y vos seguís, algún día te das cuenta de que es una ficción. Y te agarra la carrera electoral sin nafta“, advirtió.