Causa $Libra: un juez rechazó el pedido de citar por la fuerza pública a los funcionarios del Gobierno

Estos funcionarios no se habían presentado voluntariamente ante la comisión de la Cámara de Diputados, lo que llevó a la solicitud de una orden judicial para obligarlos a comparecer. Según los informes, Melik se había negado previamente a recibir la notificación para comparecer ante la comisión, y el oficial notificador tuvo que fijar la citación en la puerta de su oficina.