Karina Milei pidió levantar la cautelar que prohibía difundir audios grabados en Casa Rosada

Karina Milei, hermana del mandatario Javier Milei, solicitó el levantamiento de la medida cautelar que impedía la difusión de audios grabados en la Casa Rosada, tras considerar que su contenido no compromete la seguridad nacional ni afecta la intimidad de su familia.
La decisión fue canalizada a través del juez Patricio Marianello, quien había dictado la cautelar por pedido de la misma parte, es decir, por la misma secretaria general de la Presidencia, antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
La medida había generado críticas por parte de organizaciones de periodistas y abogados, que la consideraban un acto de censura previa. Varios periodistas apelaron el fallo.
En su presentación -según consignó el diario "Ámbito"- Milei sostuvo que los audios fueron obtenidos de manera ilegal, editados y manipulados con la intención de desinformar y generar daño político. Aclaró, sin embargo, que el contenido no representa una amenaza a la seguridad del Estado ni vulnera derechos de terceros, razón por la cual consideró que ya no era necesario mantener la restricción judicial.
“El contenido de los audios no afecta mi seguridad, la de terceros ni la seguridad nacional, al menos con la información actualmente disponible”, afirmó la funcionaria en el escrito.
Karina Milei también rechazó las acusaciones de censura, señalando que “la medida cautelar no fue solicitada como una forma de censura previa, ni con base en la existencia de contenido incriminatorio, como algunos intentaron instalar”.
Además, cuestionó el uso de material obtenido ilegalmente bajo el amparo de la libertad de prensa: “La libertad de prensa no puede convertirse en un escudo para campañas de manipulación ni para difundir audios, videos o fotografías obtenidos de forma ilícita”.
Por último, remarcó que “la libertad de prensa no debe alentar ni promover la comisión de delitos como base para obtener información”, y calificó esa práctica como “un atentado contra la democracia y sus valores fundamentales”.