Karina Milei pidió levantar la cautelar que prohibía difundir audios grabados en Casa Rosada

En su presentación -según consignó el diario "Ámbito"- Milei sostuvo que los audios fueron obtenidos de manera ilegal, editados y manipulados con la intención de desinformar y generar daño político. Aclaró, sin embargo, que el contenido no representa una amenaza a la seguridad del Estado ni vulnera derechos de terceros, razón por la cual consideró que ya no era necesario mantener la restricción judicial.