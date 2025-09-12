Secciones
Presuntas coimas en Andis: renunciaron los abogados de Diego Spagnuolo

Se trata de Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, quienes defendían al ex titular discapacidad.

Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Hace 1 Hs

Los abogados de Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), presentaron su renuncia a la defensa en la causa que investiga el presunto pago de coimas.

Los abandonaron su representación en las últimas horas alegando “motivos personales”. De esta manera, el ex funcionario deberá designar a otro letrado que lo asista en el expediente que tramita en los tribunales de Comodoro Py.

La renuncia se conoció en un contexto de dudas respecto a si Spagnuolo podría convertirse en “imputado colaborador”. Días atrás, sus abogados habían solicitado más tiempo para responder un planteo de nulidad del caso, pero antes de apartarse no habían tomado ninguna definición.

La causa se originó a partir de una serie de audios del propio ex director de la Andis. La investigación apunta a una presunta red de corrupción que involucraría a la droguería de la familia Kovalivker, en connivencia con la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y el subsecretario Eduardo “Lule” Menem. Según lo denunciado por Spagnuolo, los funcionarios percibirían retornos de entre 3% y 8% sobre contrataciones y compras realizadas a Suizo Argentina.

En paralelo a la renuncia de los abogados, la Justicia citó a declarar a Fernando Cerimedo, ex asesor y consultor de La Libertad Avanza. Bajo juramento de decir verdad, confirmó que Spagnuolo le habló de un “esquema de corrupción” dentro de la Andis, consignó Ámbito. 

Cerimedo ratificó ante el fiscal Franco Picardi lo que ya había expresado en una entrevista radial, donde aseguró que el exfuncionario le mencionó la existencia de “coimas” derivadas de las compras de medicamentos a Suizo Argentina.

Mientras tanto, los dueños de la droguería, Eduardo Kovalivker y sus hijos Jonathan y Emmanuel, solicitaron la nulidad de la causa, argumentando que los audios que dieron origen a la investigación son ilegales. Su defensa sostuvo que, por ese motivo, “todo lo actuado en la causa debe ser declarado nulo”.

