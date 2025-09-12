Presuntas coimas en Andis: renunciaron los abogados de Diego Spagnuolo

La causa se originó a partir de una serie de audios del propio ex director de la Andis. La investigación apunta a una presunta red de corrupción que involucraría a la droguería de la familia Kovalivker, en connivencia con la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y el subsecretario Eduardo “Lule” Menem. Según lo denunciado por Spagnuolo, los funcionarios percibirían retornos de entre 3% y 8% sobre contrataciones y compras realizadas a Suizo Argentina.