Avanza la causa por presuntas coimas en Andis: bloquean cajas de seguridad vinculadas a los Kovalivker

Según confirmaron fuentes judiciales, las diligencias fueron ordenadas por el fiscal Franco Picardi, a cargo de la causa originada a partir de la filtración de audios del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. En esas grabaciones, Spagnuolo apuntaba contra altos funcionarios de la Casa Rosada, como Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de Gestión Institucional, a quienes vinculaba con un presunto esquema de sobornos. También mencionaba a la droguería Suizo Argentino, administrada por la familia Kovalivker, consignó el diario "Ámbito".