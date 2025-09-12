Avanza la causa por presuntas coimas en Andis: bloquean cajas de seguridad vinculadas a los Kovalivker

La investigación por presuntas coimas en Andis que involucra a Jonathan Kovalivker y a funcionarios del Gobierno nacional sigue avanzando semana tras semana. En las últimas horas, la Justicia dispuso una serie de medidas dirigidas a bloquear el acceso a cajas de seguridad, tanto en entidades bancarias como en espacios privados, que pertenecerían a los imputados y sus familiares directos.
Según confirmaron fuentes judiciales, las diligencias fueron ordenadas por el fiscal Franco Picardi, a cargo de la causa originada a partir de la filtración de audios del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. En esas grabaciones, Spagnuolo apuntaba contra altos funcionarios de la Casa Rosada, como Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de Gestión Institucional, a quienes vinculaba con un presunto esquema de sobornos. También mencionaba a la droguería Suizo Argentino, administrada por la familia Kovalivker, consignó el diario "Ámbito".
Las medidas tienen como objetivo impedir que los investigados accedan a los posibles fondos depositados en esas cajas mientras se desarrolla la causa. El bloqueo fue solicitado luego de que la investigación detectara vínculos con empresas privadas dedicadas al resguardo y traslado de dinero, más allá del circuito bancario tradicional, en las cuales los Kovalivker tendrían parte de su patrimonio. La Justicia intenta determinar si esos fondos fueron obtenidos mediante maniobras delictivas.
En ese contexto, Jonathan Kovalivker, uno de los hermanos al frente de Suizo Argentino, entregó voluntariamente su teléfono celular para que sea peritado. Sin embargo, trascendió que el dispositivo fue entregado con un reseteo de fábrica, lo que eliminó por completo la información almacenada, dificultando el análisis del contenido.
Por otra parte, el consultor y asesor de comunicación de La Libertad Avanza (LLA), Fernando Cerimedo, declaró ante el fiscal Picardi bajo juramento de decir la verdad. En su testimonio, aseguró que Spagnuolo le había hablado en varias oportunidades sobre un “esquema de corrupción” dentro de Andis, en línea con lo que se escucha en los audios difundidos por distintos medios de comunicación y plataformas de streaming.
Cerimedo, uno de los propietarios del portal porteño La Derecha Diario, ratificó sus dichos el pasado jueves 11 de septiembre, pero se desvinculó del origen de la filtración. Negó haber sido quien grabó las conversaciones ni haberlas difundido públicamente.