Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno

Mientras tanto, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó nuevos operativos en los que hallaron más material para la investigación. Uno se realizó por segunda vez en la casa de Spagnuolo, en Pilar; y otro en el domicilio de Daniel Garbellini, un funcionario que fue desplazado de su cargo cuando se desató la polémica, en Berazategui. El propósito de estos allanamientos es reconstruir quiénes fueron las personas que visitaron a los involucrados en el último tiempo.