Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno

El ex asesor de comunicación del Gobierno libertario, Fernando Cerimedo, ratificó que Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), le había comentado acerca de un circuito de compra de medicamentos que involucraba a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem. En paralelo, los abogados de Spagnuolo presentaron su renuncia a la defensa luego de que se encontraran 80.000 dólares en efectivo y 2.000 euros en una de las cajas de seguridad del principal involucrado en el caso.
Cerimedo declaró ante la Justicia en el marco de la investigación por las presuntas coimas en el organismo que dirigía Spagnuolo. “Confirmó el esquema de corrupción. Confirmó que Spagnuolo le dijo lo mismo que luego menciona en los audios”, dijo una fuente del caso al diario “La Nación”.
Aporte a la investigación
Anteriormente, el ex asesor y dueño de La Derecha Diario había sostenido en medios de comunicación que conocía sobre la polémica, y agregó que en varias conversaciones a lo largo de 2024 Spagnuolo le habló sobre situaciones relacionadas con retornos o pagos indebidos en la Andis. Según trascendió, el ex director de la Agencia “le fue contando en cuotas” lo que sucedía puertas adentro.
Las declaraciones emergen en un momento clave de la investigación, ya que están bajo análisis los dispositivos electrónicos, documentos y archivos retenidos en los allanamientos de los domicilios de la Andis y de sus principales involucrados.
Hasta este momento, los audios de Spagnuolo eran las únicas “evidencias” que se referían directamente a supuestos sobornos en la compra de remedios. Además, los audios de origen desconocido no son considerados por el fiscal Franco Picardi como elemento de prueba, pero sí fueron un indicio a partir del cual se pudo construir el caso.
Otro dato relevante se dio a conocer en torno a la causa que involucra al presidente, Javier Milei. Y es que los abogados de Spagnuolo -Ignacio Rada Schultze y Juan Araoz Lamadrid- renunciaron a su defensa por “motivos personales”, y además, Spagnuolo hizo conocer que no descartaba ofrecerse como imputado colaborador en esta causa.
Mientras tanto, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó nuevos operativos en los que hallaron más material para la investigación. Uno se realizó por segunda vez en la casa de Spagnuolo, en Pilar; y otro en el domicilio de Daniel Garbellini, un funcionario que fue desplazado de su cargo cuando se desató la polémica, en Berazategui. El propósito de estos allanamientos es reconstruir quiénes fueron las personas que visitaron a los involucrados en el último tiempo.
También se realizó un tercer operativo en una de las cajas de seguridad bancaria de Spagnuolo, donde se encontraron 80.000 dólares en efectivo y 2.000 euros.
“Caza de brujas”
En tanto, Martín Magram, el abogado de los tres dueños de la droguería Suizo Argentina, Eduardo, Emmanuel y Jonathan Kovalivker, presentó un escrito pidiendo la nulidad de la causa, planteando que la investigación era una “verdadera caza de brujas” montada sobre grabaciones supuestamente adulteradas y obtenidas de forma ilícita.
En la causa paralela que inició el Gobierno para denunciar la operación ilegal de inteligencia, este jueves declararon los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, que fueron los que difundieron los audios de Spagnuolo en el streaming “Carnaval”. Los profesionales fueron testigos ante el fiscal Carlos Stornelli, que lleva adelante el tratamiento de la causa que promovió el Estado por presunto espionaje luego de que circularan grabaciones que serían de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.
Las grabaciones están incorporadas al primer expediente que se abrió tras desatarse la polémica, en la que el fiscal Picardi investiga bajo secreto de sumario la presunta maniobra de corrupción en la Suizo Argentino.