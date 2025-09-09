Posibles coimas en Andis: Spagnuolo evalúa convertirse en imputado colaborador

El ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, no acompañó -al menos por el momento- el pedido de nulidad presentado por los dueños de la droguería Suizo Argentina en la causa que investiga presuntas coimas en contratos con el Estado. En paralelo, analiza junto a su defensa la posibilidad de convertirse en imputado colaborador.