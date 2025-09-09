Secciones
Política

Posibles coimas en Andis: Spagnuolo evalúa convertirse en imputado colaborador

El ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad no adhiere por ahora al pedido de nulidad judicial.

IMPLICADO. Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). IMPLICADO. Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Hace 2 Hs

El ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, no acompañó -al menos por el momento- el pedido de nulidad presentado por los dueños de la droguería Suizo Argentina en la causa que investiga presuntas coimas en contratos con el Estado. En paralelo, analiza junto a su defensa la posibilidad de convertirse en imputado colaborador.

Sus abogados solicitaron una prórroga para responder al planteo de nulidad, argumentando que la causa se encuentra bajo secreto de sumario y que no cuentan con acceso al expediente ni a una imputación concreta. Según allegados al ex funcionario libertario, una vez que se levante el secreto y se conozca la acusación formal, evaluarán la opción de declarar como arrepentido.

Spagnuolo es uno de los investigados junto a Eduardo Kovalivker y sus hijos Emmanuel y Jonathan, propietarios de Suizo Argentina, principal proveedora estatal del rubro. La causa se originó a partir de audios atribuidos al ex directivo, en los que se mencionan supuestas coimas y referencias a figuras del entorno presidencial.

La defensa de Spagnuolo sostiene que no puede pronunciarse sobre la nulidad sin conocer el contenido del expediente. “Sin acceder a la causa nos resulta imposible responder”, indicaron sus abogados, quienes también plantearon que el juzgado debió haber esperado a levantar el secreto de sumario antes de dar trámite a los incidentes procesales, consignó el diario "Ámbito".

Por ahora, la posibilidad de que Spagnuolo se convierta en imputado colaborador forma parte de conversaciones con su equipo legal. No hay constancia formal de ese paso en el expediente, aunque se interpreta que el pedido de prórroga refuerza esa posibilidad.

La defensa de los Kovalivker solicitó la nulidad de la causa argumentando que los audios fueron obtenidos de manera ilegal. También plantearon que la empresa ya fue investigada anteriormente por hechos similares y que ese expediente fue archivado por inexistencia de delito.

El juzgado a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi pidieron opinión sobre esos planteos a las defensas, al Ministerio Público y a Poder Ciudadano, que interviene como querellante. Mientras tanto, la investigación continúa, sin imputaciones formales pero con múltiples medidas ya realizadas, entre ellas allanamientos y el secuestro de dispositivos electrónicos.

Temas Buenos AiresSebastián CasanelloMinisterio PúblicoGobierno nacionalÁmbitoFranco PicardiDiego SpagnuoloAgencia Nacional de Discapacidad
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán
1

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Las fuerzas del cielo no votan
2

Las fuerzas del cielo no votan

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político
3

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem
4

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano
5

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional
6

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

Más Noticias
Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Kicillof, sobre Milei: “Me parece un personaje repudiable, pero tenemos que tener un diálogo respetuoso”

Kicillof, sobre Milei: “Me parece un personaje repudiable, pero tenemos que tener un diálogo respetuoso”

¿Nuevos vetos?: Milei enfrenta una decisión clave sobre el Garrahan, las universidades y las provincias

¿Nuevos vetos?: Milei enfrenta una decisión clave sobre el Garrahan, las universidades y las provincias

Emilio Monzó criticó el rol de Karina Milei: “El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas”

Emilio Monzó criticó el rol de Karina Milei: “El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas”

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Kicillof logró la mejor elección legislativa del peronismo en 20 años

Kicillof logró la mejor elección legislativa del peronismo en 20 años

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: voces en la escena política tucumana

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: voces en la escena política tucumana

Comentarios