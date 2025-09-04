Audios: los peritos confirmaron que no se pueden recuperar los mensajes borrados por Spagnuolo

Los especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) confirmaron que los mensajes y archivos eliminados del teléfono del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, no podrán ser recuperados por la forma en que fueron borrados. Así lo informaron al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi, quienes investigan presuntos pagos de coimas en el organismo, tal como el ex funcionario reveló en sus audios.
Spagnuolo fue allanado hace dos semanas en su vivienda de un country en Pilar, donde le secuestraron dos celulares. Uno estaba en desuso y no contenía datos. En el principal, los peritos lograron ingresar y hacer una copia del contenido, aunque no hallaron información relevante para la causa. Entre los archivos detectaron numerosas conversaciones eliminadas, algunas con el presidente Javier Milei y con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Un sistema de eliminación especial
En los audios que dieron origen al expediente, el ex funcionario también mencionó a Eduardo “Lule” Menem, asesor cercano a la hermana del Presidente. Los especialistas intentaron recuperar los mensajes borrados, pero no fue posible debido al uso de un sistema de eliminación especial.
En paralelo, se peritó el celular de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, acusada de ser recaudadora de sobornos. El dispositivo, de última generación, no pudo ser desbloqueado porque el empresario se negó a entregar la clave.
Para hoy está previsto el análisis de otros tres teléfonos: los de Eduardo y de Jonathan Kovalivker, quien es el padre y hermano de Emmanuel, y el de Daniel Garbellini, ex número dos de Spagnuolo en la Andis.
Garbellini, en cambio, sí aportó la contraseña de su dispositivo, lo que permitirá a los peritos acceder a la información. No obstante, los investigadores creen que allí tampoco aparecerán datos de peso, ya que el teléfono fue incautado cuando el caso ya era público y pudo haber sido depurado.
Todos los involucrados designaron abogados defensores. El último fue Garbellini, que este martes nombró a Agustín Biancardi. Hasta el momento, ninguno pudo acceder al expediente, que permanece bajo secreto de sumario, prorrogado por Casanello por otros diez días hábiles.
Mientras tanto, la defensa de los Kovalivker, a cargo de Martín Magram, solicitó la nulidad de la causa con el argumento de que se inició a partir de audios de origen incierto. Además, pidieron que se aplique el principio de cosa juzgada, ya que el año pasado la droguería fue investigada por sus contratos con la ANDIS en un expediente que se cerró.