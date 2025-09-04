Audios: los peritos confirmaron que no se pueden recuperar los mensajes borrados por Spagnuolo

Los especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) confirmaron que los mensajes y archivos eliminados del teléfono del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, no podrán ser recuperados por la forma en que fueron borrados. Así lo informaron al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi, quienes investigan presuntos pagos de coimas en el organismo, tal como el ex funcionario reveló en sus audios.