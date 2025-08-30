El escándalo Andis: nuevos audios involucran a Karina Milei

El material fue difundido en el canal de streaming Carnaval y, según advirtieron, es apenas “la puntita” de una serie de registros que se darán a conocer en los próximos días. En ninguno de estos fragmentos Karina Milei hace referencia a la situación de la Andis ni a la investigación judicial en curso. “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”, se escucha en el primero de los audios revelados por el periodista Mauro Federico, quien también había difundido las grabaciones de Spagnuolo sobre un presunto entramado de corrupción.