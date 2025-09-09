Escándalo de los audios: Rusia pide que Argentina explique sus acusaciones

La denuncia, que no fue retirada, describe el episodio -la filtración de los audios- como “una maniobra golpista” destinada a influir en la opinión pública y generar alarma social, justo en el tramo más álgido del ciclo electoral, en vísperas de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y con la mirada puesta en los próximos comicios nacionales. En el texto presentado por el representante legal del Ministerio, Fernando Soto, ante el Juzgado Federal N.º 10 a cargo de Julián Ercolini. el gobierno sostiene que el objetivo de la filtración es “desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de ese modo, influenciar el proceso electoral”. Además, el Ministerio de Seguridad a cargo de Bullrich encuadra la filtración como “un ataque a una de las principales figuras del Gobierno Nacional, mediante una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520”.