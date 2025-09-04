El caso de los audios: el kirchnerismo adelantó que el Senado convocará a Karina Milei

El senador José Mayans, presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara Alta, adelantó que citarán a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que “rinda cuentas ante el Parlamento” en el marco del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
También se refirió a los ataques mediáticos contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico tras difundir audios de la hermana del Presidente. En ese sentido, señaló: “Quisieron desviar el tema de los audios con esta cuestión, sacarla de la escena a la hermana de Milei”.
Durante su ingreso al Congreso, Mayans confirmó que ya avanzan en el pedido de citación: “Estamos hablando con Diputados para citar a Karina Milei, ya está citada por el caso Libra y nosotros la vamos a hacer venir por las coimas, probablemente la semana que viene”, expresó.
Asimismo, advirtió que no existe margen para que la funcionaria se niegue a asistir: “Es obligatorio que venga porque tiene que venir a rendir cuentas ante el Parlamento, además tenemos herramientas amparadas por la ley”, subrayó.
Respecto a los pasos a seguir, el senador explicó que el procedimiento requiere una resolución aprobada con dos tercios de la Cámara. “Yo estimo que todo el Parlamento quiere saber qué está pasando, no se puede mirar para el costado”, concluyó.