El impactante dato que reveló Yanina Latorre sobre la salida de Sandra Borghi de El Trece

La sorpresiva salida de Sandra Borghi de la pantalla de El Trece generó sorpresa en el mundo del espectáculo y el periodismo. La conductora se despidió este viernes de Mediodía Noticias, el noticiero que encabezaba junto a Luis Otero, cerrando así una extensa trayectoria de 25 años dentro del canal.
La despedida de Borghi llamó la atención ya que era uno de los rostros más reconocidos. Aunque inicialmente se habló de una renuncia acordada, en las últimas horas surgió una versión que contradice ese relato y encendió la polémica.
El dato más revelador llegó de la mano de Yanina Latorre, quien expuso una información contundente en LAM. La panelista fue tajante al referirse a la desvinculación de la periodista y aseguró: "Arregló decir que renunció, pero no: la rajaron e indemnizaron".
La emoción de Sandra Borghi al despedirse de El Trece
Ayer, Borghi habló de su salida del canal principal del Grupo Clarín y no ocultó su emoción. “Me costó mucho tomar esta decisión, pero llegué hasta acá. Son muchos años. Pensé que no iba a llegar nunca este día, pero llegó. Son 25 años. Entré siendo una y me voy siendo otra. Este canal me dio todo lo que soy hoy como profesional y también como persona. Porque en este canal crecí, aprendí, me equivoqué y volví a empezar”, afirmó Borghi, visiblemente conmovida.
“Tuve muchas oportunidades. Me acuerdo de una frase de Santo Biasatti que alguna vez me dijo ‘este no es un deporte para quedarse quietos’. Hay que moverse. Y eso es lo que hoy dice mi intuición, que me tengo que mover. Que tengo que ir hacia algún lugar. Siento que es el momento de hacerlo”, agregó.
La despedida estuvo atravesada por el agradecimiento al equipo que la acompañó durante años. “Nadie se arrepiente de ser valiente en esta vida, y eso me define a mí. Me siento que me tengo que mover. Me costó mucho tomar esta decisión. Porque tengo al mejor equipo del mundo. Que son todos ellos. Que son mi familia. Me tocó trabajar con vos, que era el sueño de mi papá”, sostuvo
Por último, Borghi compartió una referencia íntima que coronó el cierre de su etapa en el noticiero vespertino de El Trece: “Mi papá quería que yo trabaje en este noticiero con Luis Otero. Porque era racinguista como él. Entonces, misión cumplida, entre otras tantas misiones cumplidas que tengo en este canal. Todo lo que ustedes ven delante de cámara es lo que somos detrás de cámara. Este equipo es un equipazo de oro”.