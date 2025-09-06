Escándalo de Audios: Guillermo Francos respaldó las acusaciones contra un abogado

Robles, en una entrevista con el portal Newstad, detalló su relación con Bindi y afirmó tener vínculos con figuras y entidades diversas, que incluyen a agentes de la SIDE, Hugo Moyano, Leopoldo Moreau, el chavismo, y la diputada Marcela Pagano. También mencionó viajes a Europa con tarjetas de crédito ajenas y conexiones con Lázaro Báez, la ex AFI, el canal Carnaval, Mauro Federico y Jorge Rial.