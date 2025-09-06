Secciones
Escándalo de Audios: Guillermo Francos respaldó las acusaciones contra un abogado

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el jefe de Gabinete se refirió a las grabaciones sobre las presuntas coimas en discapacidad.

Hace 1 Hs

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó su apoyo a Gisella Robles, ex pareja de Franco Bindi, en relación con las acusaciones sobre el escándalo de los audios que involucran presuntas coimas en el área de discapacidad. Francos criticó al abogado señalado por las grabaciones a través de un mensaje en sus redes sociales.

Robles, en una entrevista con el portal Newstad, detalló su relación con Bindi y afirmó tener vínculos con figuras y entidades diversas, que incluyen a agentes de la SIDE, Hugo Moyano, Leopoldo Moreau, el chavismo, y la diputada Marcela Pagano. También mencionó viajes a Europa con tarjetas de crédito ajenas y conexiones con Lázaro Báez, la ex AFI, el canal Carnaval, Mauro Federico y Jorge Rial.

Gisella Robles declaró estar segura de la participación de Bindi en la grabación y filtración de los audios del ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, que revelan un presunto esquema de coimas.

En las redes sociales

En su posteo en X, Francos comentó: "La ex pareja de Bindi afirma que él mismo participó en la filtración de los audios… Qué sorpresa… Además, tiene vínculos con 'agentes de la SIDE, Hugo Moyano, el radical K Leopoldo Moreau, Luis D’Elía y el chavismo. ¿Y ahora?'".

Esta declaración se produjo tras una disputa previa entre Pagano y Francos, donde la diputada acusó al jefe de Gabinete de filtrar los audios. Pagano afirmó que Francos tiene contratado a José Luis Vila, al sugerir que Francos podría estar desarrollando su propia área de inteligencia.

Francos respondió a estas acusaciones al calificar a Pagano como una comentarista televisiva sin renombre previo a su elección y anunció que se avanzará en denuncias por manipulaciones y acusaciones sin fundamento.

A su vez, Pagano rechazó las acusaciones de Francos y Robles, al describirlas como un "drama pasional" y acusando a Francos de proteger a su jefe de asesores, José Luis Vila, y de buscar controlar los fondos reservados de la SIDE. Además, Pagano acusó al gobierno de intentar desviar la atención de temas de corrupción, como el presunto esquema de coimas en el área de discapacidad.

Temas Agencia Nacional de Discapacidad Buenos AiresJorge RialGuillermo FrancosMarcela PaganoGobierno de Milei
