La filtración de audios: Martín Menem denunció grabaciones ilegales en Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, utilizó sus redes sociales para afirmar que la grabación adjudicada a Karina Milei habría sido registrada dentro del Congreso.
El armador nacional de La Libertad Avanza (LLA) también calificó el hecho como “un intento deliberado de desestabilización”.
“Quiero aclarar que ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados”, introdujo Menem. Así, explicó que en esa dependencia se realizan encuentros periódicos.
“La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participa para aportar conducción política y asegurar que la labor legislativa esté en plena sintonía con el rumbo que impulsa el presidente Javier Milei junto con todo el Poder Ejecutivo”, explicó sobre los encuentros con la hermana del Presidente.