Secciones
Política

Elisa Carrió pidió juicio político para el juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei

La dirigente de la Coalición Cívica realizó una presentación contra Alejandro Patricio Maraniello.

Elisa Carrió Elisa Carrió
Hace 1 Hs

La dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó un pedido de juicio político contra el juez Alejandro Patricio Maraniello, tras su decisión de prohibir la difusión de audios relacionados con la hermanda de Javier Milei y secretaria de Presidencia, Karina Milei. La solicitud también fue firmada por los legisladores Hernán Reyes y Marcela Campagnoli.

El planteo se fundamenta en una acusación por “mal desempeño y eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”. Los firmantes solicitan la apertura del proceso de remoción, la suspensión inmediata del juez en sus funciones y, en última instancia, su destitución.

El magistrado, que tomó notoriedad por dictar la medida cautelar que impide la divulgación de dichos audios, enfrenta varias denuncias ante el Consejo de la Magistratura. Entre ellas, se incluyen señalamientos por malos tratos y presuntos casos de acoso sexual por parte de empleadas de su juzgado.

La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, que lleva adelante seis expedientes vinculados al juez, ya lo notificó formalmente y le otorgó un plazo de 20 días para que presente su defensa por escrito. En ese marco, podrá designar abogado, ofrecer pruebas y realizar las declaraciones que considere pertinentes, consignó el diario "Ámbito".

En paralelo, el Colegio de Abogados de Buenos Aires expresó un contundente rechazo a la medida cautelar dictada por Maraniello. A través de un comunicado titulado “No a la censura”, la institución señaló que la resolución del magistrado representa una forma de censura previa, incompatible con los principios constitucionales y con los tratados internacionales que protegen la libertad de expresión.

El caso se desarrolla en medio de un contexto político y judicial sensible, y ha encendido el debate sobre los límites entre las decisiones judiciales y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

Temas Buenos AiresElisa CarrióGobierno nacionalArgentinaJavier MileiKarina Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Francos: Vemos en las encuestas que el escándalo de los audios no cambia el sentido de las elecciones de octubre

Francos: "Vemos en las encuestas que el escándalo de los audios no cambia el sentido de las elecciones de octubre"

Lo más popular
Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro
1

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de El Gordo Dan
2

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle
3

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU
4

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia
5

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela
6

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela

Más Noticias
Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de El Gordo Dan

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

Milei, en EEUU: se reunió con líderes del Instituto Milken y ejecutivos del establishment

Milei, en EEUU: se reunió con líderes del Instituto Milken y ejecutivos del establishment

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

Horacio Rosatti: “nos molestan los malos ejemplos dentro del Poder Judicial”

Horacio Rosatti: “nos molestan los malos ejemplos dentro del Poder Judicial”

Presunto tráfico de influencias: la querella pide que se haga el cruce de comunicaciones y se vea el rol del camarista Leal

Presunto tráfico de influencias: la querella pide que se haga el cruce de comunicaciones y se vea el rol del camarista Leal

Acevedo evalúa tomar licencia junto a Jaldo: de qué depende

Acevedo evalúa tomar licencia junto a Jaldo: de qué depende

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia

Comentarios