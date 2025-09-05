Elisa Carrió pidió juicio político para el juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei

La dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó un pedido de juicio político contra el juez Alejandro Patricio Maraniello, tras su decisión de prohibir la difusión de audios relacionados con la hermanda de Javier Milei y secretaria de Presidencia, Karina Milei. La solicitud también fue firmada por los legisladores Hernán Reyes y Marcela Campagnoli.
El planteo se fundamenta en una acusación por “mal desempeño y eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”. Los firmantes solicitan la apertura del proceso de remoción, la suspensión inmediata del juez en sus funciones y, en última instancia, su destitución.
El magistrado, que tomó notoriedad por dictar la medida cautelar que impide la divulgación de dichos audios, enfrenta varias denuncias ante el Consejo de la Magistratura. Entre ellas, se incluyen señalamientos por malos tratos y presuntos casos de acoso sexual por parte de empleadas de su juzgado.
La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, que lleva adelante seis expedientes vinculados al juez, ya lo notificó formalmente y le otorgó un plazo de 20 días para que presente su defensa por escrito. En ese marco, podrá designar abogado, ofrecer pruebas y realizar las declaraciones que considere pertinentes, consignó el diario "Ámbito".
En paralelo, el Colegio de Abogados de Buenos Aires expresó un contundente rechazo a la medida cautelar dictada por Maraniello. A través de un comunicado titulado “No a la censura”, la institución señaló que la resolución del magistrado representa una forma de censura previa, incompatible con los principios constitucionales y con los tratados internacionales que protegen la libertad de expresión.
El caso se desarrolla en medio de un contexto político y judicial sensible, y ha encendido el debate sobre los límites entre las decisiones judiciales y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.