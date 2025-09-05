Elisa Carrió pidió juicio político para el juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei

En paralelo, el Colegio de Abogados de Buenos Aires expresó un contundente rechazo a la medida cautelar dictada por Maraniello. A través de un comunicado titulado “No a la censura”, la institución señaló que la resolución del magistrado representa una forma de censura previa, incompatible con los principios constitucionales y con los tratados internacionales que protegen la libertad de expresión.