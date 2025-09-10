Pese a la derrota electoral, Milei no cambió nada y ratificó el rumbo político

Karina Milei será citada por la comisión del caso $Libra en Diputados

Con el faltazo de Alejandro Melik -titular de la Oficina Anticorrupción (OA)- y de Florencia Zicavo -jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia que estuvo a cargo de la unidad creada para investigar el tema, la oposición decidió avanzar hacía el corazón político del escándalo: la citación a la secretaria general y hermana del Presidente, Karina Milei. Su comparecencia fue fijada para antes del 26 de octubre, el día de las elecciones nacionales. En caso de que no asista al Congreso, los diputados se ofrecieron a interrogarla directamente en la Casa Rosada.