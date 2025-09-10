Secciones
Política

Elisa Carrió, contra Javier y Karina Milei: “Una pareja perversa que goza la crueldad y está llena de codicia”

La ex diputada analizó los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y manifestó su satisfacción.

Elisa Carrió Elisa Carrió
Hace 2 Hs

Elisa "Lilita" Carrió, fundadora de la Coalición Cívica (CC), realizó declaraciones contundentes sobre Javier Milei y su hermana Karina Milei, Al referirse a ellos como una "pareja perversa" que "goza de la crueldad y está llena de codicia". 

Carrió analizó los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y manifestó su satisfacción. Señaló que, si bien el peronismo mantuvo su base de votantes, la diferencia porcentual podría desencadenar una renovación interna dentro del partido. Carrió destacó la ausencia de Máximo Kirchner en el acto del búnker de Fuerza Patria, al sugerir un debilitamiento del kirchnerismo.

“El peronismo ganó pero Cristina perdió. No hablen más del kirchnerismo, se terminó el kirchnerismo. Ganaron los intendentes”, afirmó.

"Milei es un aventurero"

En cuanto a Javier Milei y La Libertad Avanza, Carrió cuestionó suplantación de fuerzas políticas tradicionales que representaban "los valores republicanos y la lucha contra la corrupción". Según Carrió, "Milei es un aventurero" respaldado tanto por el establishment como por Mauricio Macri.

Además se refirió a un comentario en redes sociales realizado por Daniel Parisini contra la hija de Luis Juez, y lo calificó como "perverso". Advirtió sobre el riesgo de un régimen "perverso y autoritario" si Milei gana legitimidad. Advirtió sobre la posibilidad de gobernar por decreto, imponer vetos y socavar el control de la justicia.

“Creo que, si este hombre sigue teniendo legitimidad, podemos ir hacia un régimen perverso y autoritario -sostuvo-. Gobernar exclusivamente por decretos, imponer vetos, más una victoria electoral, podría haber significado la eliminación del parlamento, el no control de la justicia y un saqueo indefinido”, resaltó.

En relación con presuntas irregularidades en el sector de la salud, Carrió afirmó que "era vox populi cómo era" y señaló a Martín Menem y Mario Lugones como figuras clave en el negocio de la salud. Anunció que está preparando una denuncia sobre este tema, la cual presentará después de la campaña electoral.

“Los Milei son ilegales -dijo-. No tienen nada en blanco, no tienen una factura de nada”, remarcó.

Carrió acusó a los Milei de operar de manera irregular, al afirmar que "no tienen nada en blanco". También mencionó una conversación con Eduardo Eurnekian, quien supuestamente le dijo que Milei fue inicialmente promovido para "molestar a Marcos Peña" pero que luego se salió de control.

Temas Elecciones 2025 Buenos AiresCasa RosadaElisa CarrióJavier MileiKarina MileiGobierno de Milei
