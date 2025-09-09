Javier Milei reunió a su mesa política nacional: ratificaron el rumbo del Gobierno y criticaron a opositores, medios y empresarios

En la Casa Rosada, Javier Milei encabezó este martes una reunión con su mesa política nacional ampliada. Estuvieron presentes su hermana y secretaria general, Karina Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el presidente de Diputados Martín Menem, el portavoz presidencial Manuel Adorni y el asesor Santiago Caputo.