El FMI ratificó su respaldo al programa económico del Gobierno de Javier Milei

El Fondo Monetario Internacional (FMI) manifestó este martes su respaldo a la administración de Javier Milei y señaló que “colabora estrechamente” con las autoridades argentinas. Se trata del primer pronunciamiento del organismo tras el anuncio de intervención del Ministerio de Economía sobre el mercado cambiario y la derrota electoral bonaerense.
"El staff del FMI colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país", escribió la directora de comunicaciones del organismo, Julie Kozack.
Y agregó: "Apoyamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación".
IMF staff is closely engaged with the Argentine authorities as they implement their program for entrenching stability and improving the countryâs growth prospects. (1/2)— Julie Kozack, IMF (@IMFSpokesperson) September 9, 2025
El mensaje se conoció en un contexto de fuerte tensión en los mercados, tras la derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires el pasado domingo, donde perdió por cerca de 14 puntos.
El triunfo del peronismo, catalogado como un “cisne negro” debido a que el mercado no preveía una diferencia tan amplia, desató inquietud entre los inversores. El dólar llegó a ubicarse en el techo de la banda de flotación (en torno a los $1.468), algunas acciones de compañías argentinas retrocedieron hasta un 25% de su valor y el riesgo país superó los 1.100 puntos.
Aunque este martes los activos locales mostraron un rebote, continúan lejos de revertir el desplome registrado en la rueda del lunes.