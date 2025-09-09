Secciones
EconomíaNoticias económicas

El FMI ratificó su respaldo al programa económico del Gobierno de Javier Milei

Se trata del primer pronunciamiento del organismo tras el anuncio de intervención del Ministerio de Economía sobre el mercado cambiario y la derrota electoral bonaerense.

El FMI ratificó su respaldo al programa económico del Gobierno de Javier Milei
Hace 22 Min

El Fondo Monetario Internacional (FMI) manifestó este martes su respaldo a la administración de Javier Milei y señaló que “colabora estrechamente” con las autoridades argentinas. Se trata del primer pronunciamiento del organismo tras el anuncio de intervención del Ministerio de Economía sobre el mercado cambiario y la derrota electoral bonaerense.

"El staff del FMI colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país", escribió la directora de comunicaciones del organismo, Julie Kozack

Javier Milei reunió a su mesa política nacional: ratificaron el rumbo del Gobierno y criticaron a opositores, medios y empresarios

Javier Milei reunió a su mesa política nacional: ratificaron el rumbo del Gobierno y criticaron a opositores, medios y empresarios

Y agregó: "Apoyamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación". 

El mensaje se conoció en un contexto de fuerte tensión en los mercados, tras la derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires el pasado domingo, donde perdió por cerca de 14 puntos.

Kicillof, sobre Milei: “Me parece un personaje repudiable, pero tenemos que tener un diálogo respetuoso”

Kicillof, sobre Milei: “Me parece un personaje repudiable, pero tenemos que tener un diálogo respetuoso”

El triunfo del peronismo, catalogado como un “cisne negro” debido a que el mercado no preveía una diferencia tan amplia, desató inquietud entre los inversores. El dólar llegó a ubicarse en el techo de la banda de flotación (en torno a los $1.468), algunas acciones de compañías argentinas retrocedieron hasta un 25% de su valor y el riesgo país superó los 1.100 puntos.

Aunque este martes los activos locales mostraron un rebote, continúan lejos de revertir el desplome registrado en la rueda del lunes.

Temas Fondo Monetario InternacionalEstados Unidos de AméricaTucumánBuenos AiresLuis CaputoGobierno nacionalKristalina GeorgievaJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán
1

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Las fuerzas del cielo no votan
2

Las fuerzas del cielo no votan

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político
3

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem
4

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano
5

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei
6

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Más Noticias
Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

El freno hipotecario golpea al mercado inmobiliario y abre dudas hasta las elecciones de octubre

El freno hipotecario golpea al mercado inmobiliario y abre dudas hasta las elecciones de octubre

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Comentarios