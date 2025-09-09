El FMI ratificó su respaldo al programa económico del Gobierno de Javier Milei

El triunfo del peronismo, catalogado como un “cisne negro” debido a que el mercado no preveía una diferencia tan amplia, desató inquietud entre los inversores. El dólar llegó a ubicarse en el techo de la banda de flotación (en torno a los $1.468), algunas acciones de compañías argentinas retrocedieron hasta un 25% de su valor y el riesgo país superó los 1.100 puntos.