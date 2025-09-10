Secciones
El FMI exige más ajuste: Caputo enfrentaría recortes del 14% si el Congreso aprueba leyes que aumenten el gasto

De no realizarse este ajuste, el Instituto de Investigaciones Económicas para la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) advirtió que se pondría en riesgo el cumplimiento de la meta de superávit primario del 1.6% del PBI.

FRENO AL DÓLAR. Caputo sostendrá el régimen de intervención en el mercado ante los ruidos electorales.
Hace 2 Hs

Para cumplir con las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno de Javier Milei podría verse obligado a profundizar el ajuste en un 14%. Un informe advirtió que la aprobación de nuevas leyes que incrementen el gasto público, como la de emergencia por discapacidad y la distribución de fondos ATN, obligaría al Ministro de Economía, Luis Caputo, a realizar recortes adicionales para mantener el equilibrio fiscal.

El Instituto de Investigaciones Económicas para la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) proyectó que, incluso con el ajuste del 12% ya previsto para compensar la inflación, el Gobierno deberá implementar un recorte adicional del 14% en el gasto no automático entre agosto y diciembre. Este ajuste extra sería necesario para compensar el impacto fiscal de la ley de discapacidad, la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el reparto del Impuesto a los Combustibles, que costarían cerca de 0.2% del PBI en lo que resta de 2025.

De no realizarse este ajuste, advirtieron Marcelo Capello y Federico Beich, responsables de la sección fiscal del Ieral, se pondría en riesgo el cumplimiento de la meta de superávit primario del 1.6% del PBI acordada con el FMI para 2025.

El informe indicó que “teniendo en cuenta la nueva ley sobre discapacidad, y si se aprueban los proyectos de ley sobre ATN e impuesto a los combustibles, con un costo de cerca de 0,2% del PIB en lo que resta de 2025, para alcanzar el objetivo de un superávit primario del 1,6% del PIB, las erogaciones no automáticas deberían recortarse aún más, en torno al 14% anual real entre agosto y diciembre (en lugar de un 12% con el escenario base)”.

Es decir, el Gobierno tendría que hacer un ajuste 2 puntos en el gasto por sobre lo que estaba previsto.

La composición del gasto público en lo que va del año

-Gasto Primario: aumentó un 2,4% real anual en los primeros siete meses de 2025, pero aún se encuentra un 29% por debajo del mismo período de 2023.

-Personal: se redujo un 6% en 2025, reflejando la disminución de la planta estatal y la contención salarial, acumulando un ajuste del 24% respecto a 2023.

-Otros gastos de funcionamiento: umaentaron un 28% real anual en lo que va de 2025, aunque siguen un 18% por debajo de 2023.

-Jubilaciones: aumentaron un 20% anual real en enero-julio 2025, pero aún son un 10% inferiores a 2023.

- AUH: subió un 33% en lo que va de 2025, representando un incremento del 55% real anual versus igual período de 2023.

-Subsidios a la energía: disminuyeron un 56% en los primeros siete meses del año y un 7% respecto a 2023.

- Transferencias a empresas públicas: bajaron un 45% respecto a 2024 y un 64% en relación a 2023.

- Transferencias discrecionales a las provincias: aumentaron este año debido al bajo nivel registrado en 2024.

Temas Fondo Monetario InternacionalBuenos AiresCasa RosadaLuis CaputoJavier MileiGobierno de Milei
