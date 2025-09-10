El FMI exige más ajuste: Caputo enfrentaría recortes del 14% si el Congreso aprueba leyes que aumenten el gasto

El Instituto de Investigaciones Económicas para la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) proyectó que, incluso con el ajuste del 12% ya previsto para compensar la inflación, el Gobierno deberá implementar un recorte adicional del 14% en el gasto no automático entre agosto y diciembre. Este ajuste extra sería necesario para compensar el impacto fiscal de la ley de discapacidad, la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el reparto del Impuesto a los Combustibles, que costarían cerca de 0.2% del PBI en lo que resta de 2025.