El mensaje de Javier Milei tras el apoyo del FMI: “Seguiremos desregulando”

El mensaje del FMI coincidió, además, con la reconfiguración política del oficialismo, que anunció la conformación de una “mesa política nacional” con el propósito de contener la volatilidad del mercado. “El staff colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”, señaló la vocera del organismo, Julie Kozack.