El mensaje de Javier Milei tras el apoyo del FMI: “Seguiremos desregulando”

"Tal como señalé el día domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico", dijo el mandatario argentino en X.

Milei. AFP Milei. AFP
Hace 2 Hs

Tras el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI) al Gobierno, el presidente Javier Milei aseguró que la administración no se apartará “ni un milímetro” del programa económico vigente.

“Tal como señalé el día domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico: (1) equilibrio fiscal; (2) mercado monetario ajustado; y (3) en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando. VLLC!”, expresó el mandatario en su cuenta de X.

Las declaraciones de Milei se produjeron luego de que el organismo internacional manifestara su respaldo al plan argentino y a su implementación, destacando tanto el ancla fiscal como el esquema cambiario del Gobierno.

El mensaje del FMI coincidió, además, con la reconfiguración política del oficialismo, que anunció la conformación de una “mesa política nacional” con el propósito de contener la volatilidad del mercado. “El staff colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”, señaló la vocera del organismo, Julie Kozack.

“Apoyamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación”, agregó.

